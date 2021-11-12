Хренин: военная активность наших соседей вблизи границ по масштабам никак не связана с миграционным кризисом

12 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Военная активность, которая развязана нашими соседями у границ Беларуси, по силам, средствам и масштабам никак не связана с миграционным кризисом. Об этом заявил журналистам министр обороны Беларуси Виктор Хренин, сообщает БЕЛТА.

"На вчерашнем совещании главнокомандующим Вооруженными Силами Беларуси была поставлена задача на комплексное отслеживание ситуации по периметру границы республики. В рамках ее выполнения мы детально изучаем обстановку на земле и в воздухе. Задействованы силы и средства радиотехнической, радиоэлектронной, радиолокационной разведки и ряд других составляющих для комплексной оценки и анализа обстановки", - сказал Виктор Хренин.

Министр констатировал как факт, что та военная активность, развязанная соседями в непосредственной близости белорусских границ, по силам, средствам и масштабам никак не связана с миграционным кризисом. "Мы отмечаем активизацию военной деятельности на гродненском направлении. Вблизи государственной границы Республики Беларусь, на ее западных рубежах, создана группировка численностью свыше 15 тыс. человек. Она включает в себя подразделения и органы управления от двух бригад территориальной обороны. Кроме того, отмечено развертывание сил и средств и состава 16-й механизированной дивизии ВС Польши в районе населенного пункта Кузница. Задействованы также средства ПВО, развернута группировка сил специальных операций, подготовлена база для наращивания группировки на данном направлении. С этой целью развернуто 12 полевых лагерей для размещения польских военнослужащих и техники. Также отмечена военная активность на белорусско-литовском направлении", - отметил он.

"Взаимодействие по линии разведывательных органов с Российской Федерацией подтверждает наши выводы. Создается впечатление, что наши соседи на Западе, в частности Польша, в рамках решения своих внутриполитических проблем, а также проблем внутри Евросоюза, готовы развязать конфликт, в который хотят втянуть Европу. В этой связи хотелось бы предостеречь "горячие головы": не переоценивать свои возможности. Язык ультиматумов, угроз и шантажа неприемлем, - подчеркнул Виктор Хренин. - Вооруженные Силы Беларуси готовы ответить жестко на любые выпады. Созданная система реагирования на угрозы и вызовы позволяет нам обеспечить безопасность страны, в том числе при необходимости с нашим главным стратегическим союзником - Россией. Мы готовы защитить рубежи Союзного государства и в кратчайшие сроки создать необходимую группировку войск на любом направлении. Попытки запугать нас и безосновательно обвинить заставляют нас реагировать адекватно на данную ситуацию".-0-