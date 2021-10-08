Хренин: военнослужащие-гвардейцы вносят весомый вклад в обеспечение военной безопасности государства

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны Виктор Хренин принял участие в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию 19-й отдельной гвардейской механизированной бригады. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Глава военного ведомства встретился с личным составом соединения и поздравил военнослужащих с юбилеем. "Сегодня, находясь на страже суверенной и независимой Республики Беларусь, военнослужащие-гвардейцы достойно продолжают традиции поколения Великой Победы, вносят весомый вклад в обеспечение военной безопасности государства, - сказал Виктор Хренин, выступая перед гвардейцами. - Соединение активно участвует в масштабных военных маневрах, как совместных с Российской Федерацией, так и в масштабах Организации Договора о коллективной безопасности. В сентябре текущего года свой 80-летний юбилей военнослужащие бригады встретили на совместном стратегическом учении "Запад-2021". На этом учении военнослужащие продемонстрировали высочайшее профессиональное мастерство".

"Абсолютно убежден, что и в дальнейшем вы, воины-гвардейцы, будете вносить достойный вклад в защиту нашего Отечества", - добавил министр.-0-

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