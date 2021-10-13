Хренин вручил госнаграды и погоны полковника военнослужащим Вооруженных Сил

13 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин в торжественной обстановке вручил государственные награды и погоны полковника военнослужащим Вооруженных Сил Республики Беларусь. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Выступая перед офицерами, глава военного ведомства отметил: "Вы и возглавляемые вами коллективы с честью выдержали испытание на прочность, проявив мужество, стойкость, верность присяге и нашему народу. Своим примером беззаветного служения Родине вы доказали, что военнослужащие белорусской армии являются надежной опорой безопасности государства".-0-

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