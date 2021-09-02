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02 сентября 2021, 11:29

Хренин высоко оценил действия белорусских подразделений во время учения "Боевое содружество"

Фото "Ваяр"
Фото "Ваяр"

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин оценил действия белорусских подразделений во время активной фазы коалиционного учения "Боевое содружество - 2021", которая завершилась на российском полигоне Ашулук. Об этом БЕЛТА сообщили в Минобороны.

"Уже традиционно наши военнослужащие принимают участие в совместном учении войск ПВО вооруженных сил государств - участников объединенной системы ПВО СНГ "Боевое содружество". Для нас это имеет серьезное значение: мы практически отрабатываем реальные боевые пуски для того, чтобы быть уверенными в своем оружии, чтобы надежно защищать воздушное пространство СНГ на западных рубежах", - сказал Виктор Хренин.

Министерство обороны не первый год использует полигоны союзников. "В частности, при подготовке к "Боевому содружеству" здесь проводилось оперативно-тактическое учение с нашей группировкой. Что особо хочется отметить: пуски проводили расчеты ЗРК "Бук" по мишени, имитирующей современные средства воздушного нападения, которая по своим характеристикам - на грани возможностей нашего комплекса, но расчет справился с задачей и данную мишень поразил. Это говорит о высокой выучке наших военнослужащих", - констатировал глава министр.

"Нельзя не отметить и наших летчиков. В такой обстановке впервые мы пускали ракету Р-27 из самолета Су-30СМ. Пуски прошли успешно. Данная ракета средней дальности была модернизирована на наших предприятиях и показала высокие результаты точности, - подчеркнул Виктор Хренин. - Что касается самого учения "Боевое содружество", уровня подготовки, который продемонстрировали военнослужащие: результаты и объективного контроля, и визуального наблюдения показали - все ракеты пошли в цель. Это дорогого стоит. Я как глава военного ведомства доволен результатом".-0-

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