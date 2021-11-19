Хренин: за свою землю в Беларуси будут стоять намертво

19 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны Беларуси Виктор Хренин подчеркивает, что страна не хочет ни с кем войны, но в случае необходимости будет всеми силами защищать свою территорию. Об этом он заявил в интервью телеканалу "Аль-Джазира", сообщает БЕЛТА.

"Мы не хотим войны, каких-то проблем, но и за свою землю мы будем стоять намертво. И никому не позволим нам диктовать или с позиции силы разговаривать с нами. Мы - гордый небольшой белорусский народ", - заявил министр.

Виктору Хренину был задан вопрос, планируется ли в Беларуси увеличить призыв в армию в связи с обстановкой в регионе, включая рост напряженности на западных границах.

"Могу коротко и понятно ответить на этот вопрос как военный человек: "Нет". А зачем нам это делать? Чтобы порождать опять эту напряженность? Она нам не нужна. Мы не хотим, чтобы происходила милитаризация. Любая информация становится информационным поводом. Начнем мы сейчас какие-то действия - нас опять обвинят, что мы тут хотим что-то с кем-то развязать. Не хотим. Не планируем", - ответил министр.

Наряду с этим он отметил, что в Вооруженных Силах четко следят за всем тем, что происходит у соседей на границе. "В рамках того, чтобы действительно не создали ударную группировку за короткий промежуток времени. В этом плане мы свои задачи выполняем. Во всем остальном Вооруженные Силы занимаются плановыми вопросами, повседневной деятельностью", - подчеркнул глава оборонного ведомства.-0-