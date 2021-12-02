Христианские ценности в культуре современной молодежи рассмотрят на международной конференции в БГУ

2 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. X Международная научная конференция "Христианские ценности в культуре современной молодежи" в очно-дистанционном формате состоится 3 декабря в Белорусском государственном университете, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

На открытии мероприятия с приветствием выступят проректор по научной работе Института теологии имени святых Мефодия и Кирилла БГУ Сергей Шатравский, председатель Христианского образовательного центра имени святых Мефодия и Кирилла иерей Святослав Рогальский и доцент Института истории и социальных наук Российского государственного педагогического университета им. А.И.Герцена Алексей Гайдуков.

Более 50 представителей сферы духовного образования Беларуси, России и Казахстана выступят с докладами. Будут затронуты вопросы духовно-нравственного воспитания, современные подходы к обучению детей дошкольного возраста. Участники обсудят влияние музыкального искусства на формирование христианских ценностей, гуманитарное образование и его христианский дискурс, значение христианских ценностей в формировании профессиональных компетенций педагога, исторически сохранившиеся православные черты в современном русском менталитете.

Кроме того, в программе предусмотрены дополнительные лекции по темам "Реперные точки неоязычества в первые десятилетия ХХI века" доцента Балтийского федерального университета им. И.Канта Романа Шиженского (Калининград) и "Неоязыческая символика в современной культуре" руководителя Центра исследований и экспертиз "Этна" Алексея Гайдукова (Санкт-Петербург). Также планируется заседание круглого стола для обсуждения религиозной коммуникации и проблем изучения неоязычества. Все участники конференции приглашены на экскурсию в минскую Соборную мечеть.

По итогам форума опубликуют сборник научных материалов с доступом в Электронной библиотеке БГУ.

Организатор - Институт теологии имени святых Мефодия и Кирилла БГУ.-0-