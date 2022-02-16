Huawei представила доклад на форуме МСЭ

С 15 по 16 февраля в Минске проходит форум Международного союза электросвязи "Умные устойчивые города: социальная, экономическая и управленческая составляющие", где на повестке дня вопросы развития, управления и цифровизации умных городов, обеспечение благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности и многое другое.

Среди участников форума – представители министерств и ведомств, регуляторных органов, муниципалитетов, телекоммуникационных операторов, высших и общеобразовательных учебных заведений, производителей телекоммуникационного оборудования, научных и проектных институтов, разработчиков программного обеспечения и другие.

Сегодня, 16 февраля, компания Huawei приняла участие в мероприятии. Дмитрий Берестнев – заместитель директора по маркетингу ООО "Бел Хуавей Технолоджис" – представил на форуме доклад, посвященный цифровизации промышленности.

Дмитрий Берестнев обозначил глобальные промышленные интеллектуальные тренды и подчеркнул, что эпидемия способствует ускорению цифровизации, а цифровая трансформация многих отраслей становится неизбежной.

Согласно прогнозу IDC FutureScape, экономика останется на своей цифровой направленности, к 2022 году цифровизация мирового ВВП составит 65% и обеспечит приток прямых инвестиций на сумму 6,8 трлн долларов в 2022-2023 годах.

"Цифровая трансформация способствует оптимизации, масштабированию, росту доходов и затрат в промышленности, создает около 27 триллионов долларов потенциальной стоимости", – отметил Дмитрий Берестнев.

На примере глобального опыта Huawei на форуме были представлены варианты цифрового решения интеллектуального производства и как следствие – построение завода будущего для большей эффективности.

В конце выступления Дмитрий Берестнев заверил, что компания Huawei готова работать и сотрудничать с партнерами для ускорения цифровизации Беларуси.

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