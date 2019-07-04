Huawei продемонстрировала самые передовые технологии на выставке в индустриальном парке "Великий камень"

Первая масштабная белорусско-китайская выставка товаров и услуг прошла с 30 июня по 2 июля в индустриальном парке "Великий камень". Более 200 предприятий из Беларуси и Китая демонстрировали передовые технологии. Свои инновационные решения представила и китайская компания Huawei, организовав один из самых впечатляющих и больших стендов на выставке.

Вместе с гостями международного форума министр экономики Беларуси Дмитрий Крутой посетил площадку Huawei. Здесь он ознакомился с новейшими решениями китайской компании в сфере облачных технологий для корпоративных клиентов: упрощенное управление умным офисом, кампусные сети, интеллектуальный центр обработки данных.

Он отметил высокий уровень разработок комплексных решений Huawei по созданию безопасного умного города и потенциал этой китайской компании для развития взаимодействия в предупреждении чрезвычайных ситуаций. А также акцентировал внимание на том, что решения и разработки Huawei создают возможности для формирования нового рынка на базе интернета вещей при появлении сетей пятого поколения (5G) и других новейших технологий.

"С учетом того, что Китай является лидером мировой торговли и обладает абсолютно уникальными компетенциями в продвижении товаров: как нужно правильно и быстро продавать, занимать новые рынки, нынешняя выставка – это уникальная возможность для белорусов научиться самым передовым технологиям торговли", – отметил министр экономики Беларуси.

Особый интерес посетителей вызывал чипсет 5G, который компания Huawei разработала первой в мире, опередив на год американских конкурентов. Сегодня 5G делает очередной прорыв в сфере технологий. 5G является ключевым компонентом интеллектуальной стратегии Huawei для любых сценариев использования.

Компания Huawei тесно сотрудничает с СООО "Белорусские облачные технологии" (торговая марка beCloud). Так, с помощью оборудования Huawei совместно с beCloud создавалась сеть четвертого поколения (LTE). Кроме того, в прошлом году с использованием облачной технологии и китайского партнера был осуществлен важный IT-проект "Государственное облако".

По словам директора ООО "Бел Хуавэй Технолоджис" Фу Хаоюй, компания Huawei создает интеллектуальный мир, стремится сделать подобные технологии доступными как для бизнеса, так и для конечных потребителей, тем самым приближая новую реальность.

"В будущем мы продолжим прилагать усилия и вносить свой вклад в развитие информационно-коммуникационных технологий", – подчеркнул глава компании.

Размещение рекламы на БЕЛТА