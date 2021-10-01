Huawei провела второй отборочный этап образовательной программы "Семена будущего 2021"

29 сентября состоялся онлайн-семинар "Huawei – кто мы такие?", в котором приняли участие студенты ведущих белорусских вузов: БГУ, БНТУ, ГрГУ, БГУИР, ГГУ, БГАС и других.

Это первое образовательное онлайн-мероприятие компании Huawei в таком формате, целью которого являлось знакомство студентов с деятельностью Huawei в Беларуси и в мире, презентация новейших технологий, новинок в мире мобильных устройств, а также проведение второго этапа отбора участников глобальной программы "Семена будущего".

Также участники семинара узнали подробнее о деятельности отдела по работе с корпоративными клиентами от инженера, участницы программы "Семена будущего" Даши Комаровой, о новинках в мире мобильных устройств и примерах применения ведущих ИКТ-технологий на практике – от тренинг-менеджера Олега Шиманского. А HR-рекрутер Путилина Анастасия рассказала о возможностях стажировки для студентов. Помимо докладов, прекрасным дополнением был блок вопрос-ответ, где участники активно задавали вопросы спикерам. И в конце приятным бонусом стал квиз с призами.

Сергей Дудко, заместитель директора ООО "Бел Хуавэй Технолоджис", провел презентацию компании для студентов, в которой подробно рассказал о современных тенденциях развития отрасли ИКТ, об истории и 20-летнем пути Huawei в Беларуси, о миссии компании и о своей карьере в Huawei.

"ИКТ-технологии меняют жизнь людей. Сегодня наиболее актуальным направлением развития является строительство 5G сетей. КНР является главным пионером в этой области. В 2020 году в Китае была принята национальная программа развития, где, наряду со строительством высокоскоростных магистралей и высоковольтных линий передач,было выбрано развитие 5G инфраструктуры. По прогнозам международной компании GSMA, количество подключений 5G на конец 2025 года составит порядка 1.8 млрд соединений, что будет составлять десятки процентов в общей доле подключений по всему миру", - рассказал во время выступления Сергей Дудко.

В своей презентации он также отметил, что, решая бизнес-задачи, Huawei не забывает и о социальной ответственности и уделяет особое внимание образовательным инициативам в мире и в Беларуси.

Для обучения талантливой молодежи компания Huawei открыла учебные центры на базе высших учебных заведений РБ. А с 2015 года ежегодно 10-20 лучших студентов Беларуси проходят обучение в Китае в рамках образовательной программы "Семена будущего". В 2020 году программа впервые прошла в онлайн-формате, что позволило увеличить число участников до 30. Во всем мире программа собрала более 3,000 участников, что в 3 раза больше по сравнению с количеством участников предыдущих лет.

В 2021 году для безопасности участников было принято решение также провести программу в онлайн-формате.

Первый отборочный этап Seeds For The Future стартовал еще в августе. Для участия необходимо было лишь пройти регистрацию в онлайн-форме.

Второй этап состоялся в сентябре на онлайн-семинаре "Huawei – кто мы такие?", после которого участникам предложили пройти онлайн-тест по нескольким направлениям на выбор: 5G, Cloud Computing&Service, Storage, Big Data.

Третий этап – это индивидуальное онлайн-собеседование, по итогам которого будет определено 20 финалистов.

В 2021 году программа стала более интерактивной, дополнилась новыми актуальными темами, но главное нововведение этого года - групповой проект "Tech4Good".

Участники получат возможность узнать о последних технологических тенденциях в отрасли, изучить технологическую экосистему Китая, а также поучиться у лучших экспертов.

Самые активные и самые упорные студенты получат призы, сертификат о прохождении курсов и смогут пройти оплачиваемую стажировку в белорусском офисе компании Huawei! Участники программы также присоединятся к глобальному сообществу "Global Alumni Connections", которое объединяет выпускников программы предыдущих лет.

За всеми этапами и результатами конкурса можно будет следить на сайте www.huawei.com/by

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