Huawei Райан Дин (Ryan Ding): раскрыть потенциал сети, вдохновить бизнес на рост

Исполнительный директор Huawei и президент подразделения по работе с операторами связи (Carrier Network BG) Райан Дин выступил сегодня с речью на саммите Better World Summit 2020. По словам Дина, поскольку кризис, вызванный COVID-19, продолжается во всем мире, операторам необходимо нарастить потенциал в четырех областях построения сети и развития бизнеса.

1. Операторам необходимо максимально использовать преимущества существующих сетей. Они должны извлекать максимум пользы из своих сетей и быстро увеличивать их пропускную способность, используя программное обеспечение, добавляя платы или заменяя RRU. Это может помочь им реагировать на растущий трафик во время пандемии и оптимизировать общую стоимость сайтов.

2. Операторам следует сосредоточиться на пользовательском опыте и предоставить лучшие сети 5G.

Успешный опыт построения сети приносит наибольший коммерческий успех. В Южной Корее, например, операторы пожинают плоды хорошей организации сетей 5G и предоставления пользователям наилучшего опыта. Компания Huawei и в дальнейшем будет помогать операторам обеспечивать наилучший пользовательский опыт и быстро монетизировать возможности сети 5G.

3. Операторам необходимо ускорить коммерциализацию сетей 5G в формате B2B для расширения возможностей бизнеса. 5G вступает в новую фазу развития, и рынок B2B является ключевым в коммерческом успехе операторов. Операторам необходимо выбрать правильную отрасль и построить новые возможности 5G, ориентированные на B2B. Им также необходимо добиваться унифицированных отраслевых стандартов для ускорения внедрения 5G в формате B2B.

l Чтобы добиться успеха в сегменте B2B, выбор правильной отрасли имеет решающее значение. Частные линии связи стали примером применения 5G в B2B сегменте. Уже более 15 операторов предоставляют услуги частных линий 5G. При принятии решении о выборе отрасли операторам следует учитывать три фактора: привлекательность отрасли, коммерческую и техническую ее жизнеспособность. Huawei предлагает операторам при разработке 5G в B2B сегменте сосредоточиться на горнодобывающей, сталелитейной, портовой и нефтепромысловой отраслях.

Операторам необходимо планировать, строить, обслуживать, оптимизировать и эксплуатировать возможности сети 5G в сегменте B2B. Им нужно улучшить возможности планирования сети, ориентированные на различные производственные направления в различных отраслях промышленности, а также предоставить продукты и решения, соответствующие отраслевым требованиям. Кроме того, им необходимо разрабатывать платформы для предоставления услуг и поддержки экосистем, предоставлять стандартизированные продукты и услуги, а также создавать жизнеспособные бизнес-модели.

l Операторы должны настаивать на унифицированных отраслевых стандартах. Унифицированные отраслевые стандарты являются основой для крупномасштабного развития 5G в сегменте B2B. В настоящее время активно развивается межотраслевое сотрудничество. Многие отрасли промышленности, такие как горнодобывающая и сталелитейная, начали распространять отраслевые стандарты, начав публиковать официальные отраслевые документы, формируя экосистемные альянсы и участвуя в обсуждении стандартов.

4. Операторам необходимо создавать ориентированные на будущее целевые сети. Операторы телекоммуникационной отрасли должны тщательно продумать, как их сети могут быть адаптированы к постоянно меняющимся потребностям отдельных лиц, общества и бизнеса, а также как поддержать развитие цифровой экономики. Компания Huawei и в дальнейшем будет помогать операторам строить ориентированные на будущее целевые сети, чтобы поддержать их успех.

Среди других докладчиков на сегодняшней сессии - Лян Баочжун (Liang Baojun), старший вице-президент компании China Unicom; Лю Цзянь (Liu Jian), генеральный менеджер бизнес-группы "Правительство и предприятия" компании China Mobile; Чуи Юн Хо (Choi Yoon Ho), вице-президент AR/VR Service в LG U+; Фил Кендалл (Phil Kendall), исполнительный директор компании Strategy Analytics; Пэн Хунхуа (Peng Honghua), президент 5G Product Line компании Huawei.

Для получения дополнительной информации о саммите Better World Summit 2020, нажмите здесь.

Размещение рекламы на БЕЛТА