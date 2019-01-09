Худрук ансамбля песни и танца ВС: наша задача - поддерживать боевой дух солдат

Академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Беларуси 9 января отмечает 80-летний юбилей. Созданный в 1939 году, он назывался Ансамблем красноармейской песни и пляски Белорусского особого военного округа. Одним из подарков к знаменательной дате стало присуждение специальной премии Президента Беларуси за выдающиеся достижения в области музыкального искусства, реализацию в 2017-2018 годах патриотического творческого проекта "Отечеству служим". Об истории коллектива, его настоящем и будущем корреспондент БЕЛТА побеседовал с начальником ансамбля - художественным руководителем полковником Владимиром Воропаевым.

- Владимир Сергеевич, в день юбилея хочется спросить, с чего все начиналось…

- Коллектив ансамбля в самом начале своего становления прошел фронтовыми дорогами войны. Для нас это очень ценно. Когда было объявлено, что фашисты напали на Советский Союз, когда на Минск уже совершались налеты, первый руководитель коллектива обратился с предложением, чтобы артисты сразу шли в действующую армию, и с первых дней войны ансамбль стал готовиться к фронтовым концертам. Он давал по 3-4 концерта в день в госпиталях, землянках, на передовой, любом пригорке. Были и потери среди артистов. Как нам рассказывали ветераны, на одном плече у артиста висела гармонь, а на другом - винтовка.

Советский период для ансамбля был очень ярким. Военные артисты были первыми отправлены и в Афганистан, и в Чернобыль. Была поднята армия, в состав военнослужащих вошли и военные артисты. Современный коллектив ансамбля ничем не отличается: где Вооруженные Силы, там и мы. Если учения на нашей территории - мы здесь, если учения на российской - мы точно так же, как действующая армия, садимся в самолеты и вылетаем на полигоны, постоянно находимся рядом с бойцами. Задачи остаются те же - поднимать боевой дух солдат, создать настроение, минуты отдыха для тех, кто стоит на защите рубежей.

- Что представляет собой ансамбль сегодня?

- В него входят 75 артистов. У нас есть хор, балет, оркестр и группа солистов. Коллектив молодой, энергичный, задорный. Средний возраст артистов около 25 лет. Даем около 150-170 концертов в год, это профессиональные праздники, юбилейные даты, связанные с Вооруженными Силами, и платные концерты, различные проекты для гражданского населения. 2018 год был юбилейным для армии (отмечалось 100-летие Вооруженных Сил), поэтому концертов было около 200.

Репертуар ансамбля разнообразен. Главная составляющая - патриотическая музыка, песни о Родине, армии, героизме. Красной линией в наших концертах проходят песни Великой Отечественной войны. Конечно же, коллектив не стоит на месте, мы развиваемся, создаем программы. Репертуар коллектива насчитывает около 2 тыс. произведений, он постоянно пополняется за счет сотрудничества с известными композиторами.

У нас очень интересный балет. Мы совмещаем классические танцы и современные направления: брейкданс, хип-хоп. Для зрителя это неожиданно, он с восхищением воспринимает, когда в постановке вдруг появляется элемент, к примеру, ирландского танца. Мы постоянно ищем какие-то изюминки, чтобы держать зрителя в напряжении.

Что касается концертов, то ко Дню матери у нас была подготовлена абсолютно новая программа, все песни у нас шли в другой аранжировке. Ансамбль - целая лаборатория. У нас своя студия звукозаписи, свой оркестр, хор, и мы сами создаем аранжировки.

- Назовите самые значимые, на ваш взгляд, достижения и победы Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Беларуси.

- В 2018 году коллективу ансамбля присвоено звание заслуженного. Прошлый год вообще был ударным в творческом плане. С большим туром "Отечеству служим" мы проехали по городам Беларуси. Был проведен фестиваль армейской песни "Звезда", наш хор занял первое место на международном фестивале духовной музыки в Польше, что в принципе совсем другой пласт вокального искусства. Это большая международная награда.

Ансамбль в августе выезжал на танковый биатлон в Подмосковье. Мы уже три раза участвовали в гала-концерте на открытии этого зрелищного, масштабного мероприятия, трансляция которого велась на 40 стран. В первый раз мы показывали "Купалiнку", она была в абсолютно новом прочтении, в следующий мы привезли "Спадчыну", в этом году у нас была песня "Молодость моя - Белоруссия". Перед нами каждый раз стоит задача: на национальной музыке и песнях раскрыть вокально-хореографическую композицию, чтобы за три минуты зрители перенеслись на белорусскую землю. По отзывам, наш номер был одним из ярких, атмосферных и запоминающихся. Мы этим гордимся, потому что проделали большую работу, чтобы представить не только наш ансамбль, Вооруженные Силы, но и всю страну.

Мы благодарны всем, кто замечает нашу работу, награждает нас высокими званиями. Это несет, с одной стороны, большую ответственность, с другой - подстегивает идти вперед, делать что-то интересное и новое.

- На каких концертных площадках можно будет в ближайшее время увидеть коллектив?

- Наряду с традиционными концертами (один из них пройдет 23 февраля на сцене Дворца Республики), мы взяли курс на подготовку к юбилейной дате Победы. Ансамбль уже приглашен в Москву в посольство для выступления перед дипкорпусом. Затем вновь будет танковый биатлон. Это ключевые мероприятия международного уровня. Еще масса концертов, которые запланированы на этот год по Беларуси. Будем радовать новыми программами и проектами.

При ансамбле работает детская музыкальная студия "Звездочка". Педагогами являются действующие артисты. Обучение проходит по двум направлениям: вокальному и танцевальному. Наши ребята неоднократно становились лауреатами телевизионного фестиваля армейской песни "Звезда". Мы хотим, чтобы это были наши последователи, чтобы они учились дальше музыке, танцам и вернулись в коллектив артистами. Если даже этого не произойдет и они выберут какой-то другой путь, мы уверены, что в армейских традициях мы воспитаем хороших людей, настоящих патриотов.

Светлана ПЕКАРЬ,

БЕЛТА.-0-