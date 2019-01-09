Худрук ансамбля песни и танца ВС: наша задача - поддерживать боевой дух солдат

Мобильная версия
Версия для слабовидящихВерсия для слабовидящих
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
9 января 2019, Ср
-12°C
Малооблачно EUR 2.4709
USD 2.159
RUB 3.2182
Главное
Дворец Независимости. Фото из архива Лукашенко присудил премии "За духовное возрождение" и спецпремии деятелям культуры и искусства
Президент
Спецфонд Президента Беларуси выделит почти Br358 тыс. на поддержку талантливой молодежи
Президент
Для многодетных семей в Беларуси в этом году построят в 1,7 раза больше жилья
Общество
120 000 на мечты! Главный приз от "Евроопт" выиграл монтажник-высотник из агрогородка Лесной!
Общество
Минздрав подробно рассказал о новшествах в перечне противопоказаний к управлению авто
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Мингорисполком и облисполкомы проведут прямые телефонные линии 12 января
15:13 Регионы
Суд приговорил обвиняемого в убийстве двух девушек в Бобруйске к высшей мере наказания
15:10 Происшествия
Службы безопасности трех немецких аэропортов проведут забастовку 10 января
15:02 В мире
Белорусские медики предлагают ограничить места для катания на тюбингах
14:59 Общество
Руководитель коллектива "Судьбы": молодежь должна знать правду о Великой Отечественной войне
14:54 Общество
В Стамбуле все члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви
14:36 В мире
Правительство утвердило положение о временных санитарных мерах
14:34 Общество
В мир спорта конца XIX - начала XX века приглашает Дом-музей I съезда РСДРП
14:28 Культура
Белорусы в 2018 году продали валюты на $1,1 млрд больше, чем купили
14:16 Экономика
В Минской области в 2019 году уделят особое внимание ремонту дорог и качеству медобслуживания
13:57 Регионы
Виновницу смертельного ДТП в Лельчицком районе приговорили к 3 годам ограничения свободы
13:49 Происшествия
Витебчанин присвоил деньги дачников трех товариществ
13:40 Происшествия
Беларусь вместе с Литвой и Латвией будет развивать гастрономические маршруты
13:30 Общество
В Витебской области иностранные языки собрали больше всего участников олимпиады
13:25 Регионы
Евро на торгах 9 января подорожал, доллар и российский рубль подешевели
13:24 Экономика
Десять белорусских атлетов могут войти в состав команды Европы на матче с США
13:21 Спорт
Более 880 тыс. человек пересекли белорусскую границу в новогодние и рождественские праздники
13:21 Общество
Пункт обогрева откроется в Минске в связи с усилением морозов
13:14 Регионы
ФОТОФАКТ: В небе над Воложинским районом появилось солнечное гало
13:08 Регионы
Президент Европейской легкоатлетической ассоциации: БФЛА внесла значительный вклад в организацию матча Европа - США
13:08 Спорт
Все новости
Темы
Прямые телефонные линии власти с населением Прямые телефонные линии власти с населением
Грипп и ОРВИ в Беларуси Грипп и ОРВИ в Беларуси
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
К 100-летию образования БССР К 100-летию образования БССР
Морозы в Беларуси Морозы в Беларуси
Европейские игры - 2019 Европейские игры - 2019
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

Худрук ансамбля песни и танца ВС: наша задача - поддерживать боевой дух солдат

Общество 09.01.2019 | 13:06
Владимир Воропаев. Фото из архива
Владимир Воропаев. Фото из архива

Академический ансамбль песни и танца Вооруженных Сил Беларуси 9 января отмечает 80-летний юбилей. Созданный в 1939 году, он назывался Ансамблем красноармейской песни и пляски Белорусского особого военного округа. Одним из подарков к знаменательной дате стало присуждение специальной премии Президента Беларуси за выдающиеся достижения в области музыкального искусства, реализацию в 2017-2018 годах патриотического творческого проекта "Отечеству служим". Об истории коллектива, его настоящем и будущем корреспондент БЕЛТА побеседовал с начальником ансамбля - художественным руководителем полковником Владимиром Воропаевым.

- Владимир Сергеевич, в день юбилея хочется спросить, с чего все начиналось…

- Коллектив ансамбля в самом начале своего становления прошел фронтовыми дорогами войны. Для нас это очень ценно. Когда было объявлено, что фашисты напали на Советский Союз, когда на Минск уже совершались налеты, первый руководитель коллектива обратился с предложением, чтобы артисты сразу шли в действующую армию, и с первых дней войны ансамбль стал готовиться к фронтовым концертам. Он давал по 3-4 концерта в день в госпиталях, землянках, на передовой, любом пригорке. Были и потери среди артистов. Как нам рассказывали ветераны, на одном плече у артиста висела гармонь, а на другом - винтовка.

Советский период для ансамбля был очень ярким. Военные артисты были первыми отправлены и в Афганистан, и в Чернобыль. Была поднята армия, в состав военнослужащих вошли и военные артисты. Современный коллектив ансамбля ничем не отличается: где Вооруженные Силы, там и мы. Если учения на нашей территории - мы здесь, если учения на российской - мы точно так же, как действующая армия, садимся в самолеты и вылетаем на полигоны, постоянно находимся рядом с бойцами. Задачи остаются те же - поднимать боевой дух солдат, создать настроение, минуты отдыха для тех, кто стоит на защите рубежей.

- Что представляет собой ансамбль сегодня?

- В него входят 75 артистов. У нас есть хор, балет, оркестр и группа солистов. Коллектив молодой, энергичный, задорный. Средний возраст артистов около 25 лет. Даем около 150-170 концертов в год, это профессиональные праздники, юбилейные даты, связанные с Вооруженными Силами, и платные концерты, различные проекты для гражданского населения. 2018 год был юбилейным для армии (отмечалось 100-летие Вооруженных Сил), поэтому концертов было около 200.

Репертуар ансамбля разнообразен. Главная составляющая - патриотическая музыка, песни о Родине, армии, героизме. Красной линией в наших концертах проходят песни Великой Отечественной войны. Конечно же, коллектив не стоит на месте, мы развиваемся, создаем программы. Репертуар коллектива насчитывает около 2 тыс. произведений, он постоянно пополняется за счет сотрудничества с известными композиторами.

У нас очень интересный балет. Мы совмещаем классические танцы и современные направления: брейкданс, хип-хоп. Для зрителя это неожиданно, он с восхищением воспринимает, когда в постановке вдруг появляется элемент, к примеру, ирландского танца. Мы постоянно ищем какие-то изюминки, чтобы держать зрителя в напряжении.

Что касается концертов, то ко Дню матери у нас была подготовлена абсолютно новая программа, все песни у нас шли в другой аранжировке. Ансамбль - целая лаборатория. У нас своя студия звукозаписи, свой оркестр, хор, и мы сами создаем аранжировки.

- Назовите самые значимые, на ваш взгляд, достижения и победы Академического ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Беларуси.

- В 2018 году коллективу ансамбля присвоено звание заслуженного. Прошлый год вообще был ударным в творческом плане. С большим туром "Отечеству служим" мы проехали по городам Беларуси. Был проведен фестиваль армейской песни "Звезда", наш хор занял первое место на международном фестивале духовной музыки в Польше, что в принципе совсем другой пласт вокального искусства. Это большая международная награда.

Ансамбль в августе выезжал на танковый биатлон в Подмосковье. Мы уже три раза участвовали в гала-концерте на открытии этого зрелищного, масштабного мероприятия, трансляция которого велась на 40 стран. В первый раз мы показывали "Купалiнку", она была в абсолютно новом прочтении, в следующий мы привезли "Спадчыну", в этом году у нас была песня "Молодость моя - Белоруссия". Перед нами каждый раз стоит задача: на национальной музыке и песнях раскрыть вокально-хореографическую композицию, чтобы за три минуты зрители перенеслись на белорусскую землю. По отзывам, наш номер был одним из ярких, атмосферных и запоминающихся. Мы этим гордимся, потому что проделали большую работу, чтобы представить не только наш ансамбль, Вооруженные Силы, но и всю страну.

Мы благодарны всем, кто замечает нашу работу, награждает нас высокими званиями. Это несет, с одной стороны, большую ответственность, с другой - подстегивает идти вперед, делать что-то интересное и новое.

- На каких концертных площадках можно будет в ближайшее время увидеть коллектив?

- Наряду с традиционными концертами (один из них пройдет 23 февраля на сцене Дворца Республики), мы взяли курс на подготовку к юбилейной дате Победы. Ансамбль уже приглашен в Москву в посольство для выступления перед дипкорпусом. Затем вновь будет танковый биатлон. Это ключевые мероприятия международного уровня. Еще масса концертов, которые запланированы на этот год по Беларуси. Будем радовать новыми программами и проектами.

При ансамбле работает детская музыкальная студия "Звездочка". Педагогами являются действующие артисты. Обучение проходит по двум направлениям: вокальному и танцевальному. Наши ребята неоднократно становились лауреатами телевизионного фестиваля армейской песни "Звезда". Мы хотим, чтобы это были наши последователи, чтобы они учились дальше музыке, танцам и вернулись в коллектив артистами. Если даже этого не произойдет и они выберут какой-то другой путь, мы уверены, что в армейских традициях мы воспитаем хороших людей, настоящих патриотов.

Светлана ПЕКАРЬ,

БЕЛТА.-0-

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
вооруженные силы, музыка
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Топ-новости
Гороскоп на завтра
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.4709 BYN 2.468 BYN 2.475 BYN
USD
2.159 BYN 2.156 BYN 2.16 BYN
RUB
3.2182 BYN 3.205 BYN 3.217 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Цудоўная Беларусь. Касцёл Унебаўзяцця Найсвяцейшай Дзевы Марыі (Будслаў)
Все видео

Фотоновости

Пресс-конференция, посвященная матчевой встрече по легкой атлетике Европа - США, прошла в Минске
Все фото

Инфографика

Советы автолюбителям: как завести машину в мороз Автомобиль с механической коробкой передач рекомендуется заводить, выжав сцепление, после чего не отпускать его несколько минут. Тем самым облегчится запуск двигателя и уменьшится нагрузка на КПП.
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко и Митрополит Павел зажигают свечу Лукашенко зажег рождественскую свечу в Храме-памятнике в честь Всех Святых
Благодарность Президента Беларуси объявлена ряду сотрудников СМИ
Гранты Президента Беларуси выделят 103 работникам науки, образования, здравоохранения и культуры
Политика
Во время встречи. Фото МИД Беларусь и Латвия обсудили межпарламентское сотрудничество
Истоки белорусской дипломатии обсудили участники круглого стола в МИД
Макей: нужно незамедлительно заняться разрешением конфликта в Украине
Экономика
Фото из архива В Беларуси в 2019 году планируют увеличить добычу нефти до 1 млн 690 тыс. т
Белорусы в 2018 году продали валюты на $1,1 млрд больше, чем купили
Евро на торгах 9 января подорожал, доллар и российский рубль подешевели
Происшествия
Фото из архива Суд приговорил обвиняемого в убийстве двух девушек в Бобруйске к высшей мере наказания
Виновницу смертельного ДТП в Лельчицком районе приговорили к 3 годам ограничения свободы
Витебчанин присвоил деньги дачников трех товариществ
Регионы
Фото из архива В Минской области в 2019 году уделят особое внимание ремонту дорог и качеству медобслуживания
Мингорисполком и облисполкомы проведут прямые телефонные линии 12 января
В Витебской области иностранные языки собрали больше всего участников олимпиады
Спорт
Александра Саснович. Фото Jimmie48 tennis photography Саснович сумела выйти в четвертьфинал турнира в Сиднее, проиграв первый сет австралийке Хон со счетом 0:6
Десять белорусских атлетов могут войти в состав команды Европы на матче с США
Президент Европейской легкоатлетической ассоциации: БФЛА внесла значительный вклад в организацию матча Европа - США
Технологии
Фото Синьхуа-БЕЛТА В Китае будет создана платформа моделирования Земли
Индия планирует запустить в 2020 году станцию по изучению Солнца
В Беларуси разработали прибор с речевым сопровождением измерения уровня глюкозы в крови
Культура
Виктор Манаев. Фото из архива Манаев: спецпремия Президента дает понимание, что твой труд нужен и людям, и государству
В мир спорта конца XIX - начала XX века приглашает Дом-музей I съезда РСДРП
В Верхнедвинске пройдет рождественский фестиваль "Падарунак з нябёс"
В мире
На месте происшествия. Фото AP В Австралии сотрудников консульств эвакуировали из-за подозрительных посылок
Службы безопасности трех немецких аэропортов проведут забастовку 10 января
В Стамбуле все члены Синода Вселенского патриархата подписали Томос об автокефалии украинской церкви
Калейдоскоп
Фото c сайта eurovision.tv Израиль представил логотип "Евровидения-2019"
Алла Пугачева взбудоражила соцсети новым фото
Нюша показала новое фото маленькой дочки
Газета 7 дней
Праздник для детских сердец
Красиво. Вкусно. Трогать можно, есть – нельзя!
От «Утренней почты» до «Честного слова»
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Андрей РАВКОВ. Белорусская армия: современное состояние и перспективы развития
Микола ТРУС. Московская тетрадь Максима Богдановича
Виктор ЛОВГАЧ. Три степени славы
На сайт
Персоналии
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия