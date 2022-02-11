Худык: Белгидромет должен и дальше улучшать качество прогнозов

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белгидромет должен продолжить работу над качеством прогнозов погоды. Об этом заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык во время итогового заседания коллегии Минприроды, сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Мы продолжаем модернизацию нашей гидрометеорологической службы. В этот раз сделан упор на автоматизацию сети гидрологических наблюдений. Мы видим определенные подвижки в работе Белгидромета, в том числе по улучшению качества прогнозов погоды. Эту работу необходимо продолжить, нет пределов совершенству", - сказал Андрей Худык.

По его словам, успешно завершена реализация программы "Развитие системы гидрометеорологической безопасности Союзного государства" на 2017-2021 годы. Как сообщалось, в числе ее основных задач было повысить качество прогнозов погоды. Она также предусматривала разработку современных систем контроля и мониторинга территориального и трансграничного загрязнения окружающей среды, развитие системы климатического обслуживания населения и отраслей экономики России и Беларуси, совершенствование системы мониторинга окружающей среды Союзного государства с использованием дистанционных средств наблюдений, развитие и гармонизацию единой методической базы в области гидрометеорологии.-0-

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