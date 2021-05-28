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28 мая 2021, 20:49

Худык: есть все предпосылки для формирования нового экологического мышления на мировом уровне

Андрей Худык. Фото из архива
Андрей Худык. Фото из архива

28 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Есть все предпосылки для формирования нового экологического мышления на мировом уровне. Об этом заявил сегодня министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык во время выступления на пленарном заседании IX Невского международного экологического конгресса, сообщает БЕЛТА.

"Сохранение вопросов охраны окружающей среды и рационального природопользования в международной повестке дня - необходимое условие и предпосылка для формирования нового экологического мышления на мировом уровне, - сказал во время выступления Андрей Худык. - Беларусь, несмотря на сложившуюся сложную эпидемиологическую ситуацию, продолжает поступательную работу в рамках принятых на себя международных обязательств. Все это возможно при помощи и поддержке нашего Президента".

В Беларуси действуют 23 глобальных и региональных международных договора в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов, а также борьбы с изменением климата.

На ближайшее десятилетие Беларусь ставит для себя высокие задачи. "Мы ставим перед собой амбициозные планы и задачи по достижению климатической нейтральности, укреплению адаптационных возможностей к последствиям изменения климата, предотвращению деградации земель, повсеместному внедрению водосберегающих технологий, восстановлению нарушенных экосистем, развитию экологического туризма, - подчеркнул Андрей Худык. - Весь мир уже встал на путь экологизации промышленности для снижения негативного воздействия на окружающую среду, вторичного вовлечения в хозяйственный оборот отходов, а также увеличения выпуска и потребления экологически безопасной перерабатывающей продукции. Беларусь в тесном сотрудничестве прежде всего с коллегами по ЕАЭС, а также международными партнерами активно перенимает передовой опыт в реализации различных сфер, включая внедрение принципов циркулярной экономики, возобновляемой энергетики и энергоэффективных технологий".

В стране реализуется ряд проектов в области восстановления осушенных торфяников, противодействия деградации земель, защиты ландшафтного и биологического разнообразия, экологически безопасного обезвреживания стойких органических загрязнителей, включая и непригодные пестициды.

"Среди наиболее ярких примеров достигнутых результатов отмечу ввод в эксплуатацию объекта по обезвреживанию опасных отходов, в том числе стойких органических загрязнителей и озоноразрушающих веществ. Благодаря этому мы создадим инфраструктуру для уничтожения токсичных отходов экологически безопасным способом. За последние десятилетия восстановлено более 80 тыс. га осушенных торфяников, отработана технология финансово устойчивого управления экосистемами низинных болот. Несмотря на неблагоприятные климатические условия, путем реализации активных мероприятий удалось стабилизировать численность наиболее значимых глобально угрожаемых видов, - подчеркнул Андрей Худык. - Мы готовы делиться опытом и продолжать привлекать новые технологии и решения для зеленого развития всей планеты".-0-

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законодательство Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Худык экология
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