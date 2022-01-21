Худык: изменения Конституции вызваны необходимостью модернизации белорусского общества

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Внесение изменений в Основной закон страны вызвано объективной необходимостью модернизации белорусского общества. Такое мнение высказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык на диалоговой площадке в ведомстве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минприроды.

Мероприятие проводилось в гибридном формате с участием сотрудников центрального аппарата, всех подчиненных организаций и территориальных органов Минприроды, а также большинства районных инспекций - это порядка 600 сотрудников.

Выступая с приветственной речью, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык отметил: "Внесение изменений в Основной закон нашей страны вызвано объективной необходимостью модернизации белорусского общества, удовлетворения новых потребностей людей, обновления политической системы. Сегодня очевидно, что Беларусь выходит на новый этап своего исторического развития".

В диалоговой площадке также приняли участие директор Национального центра законодательства и правовых исследований Беларуси (НЦЗПИ), заместитель председателя Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов, член Конституционной комиссии Вадим Ипатов и научный сотрудник Института философии Национальной академии наук Беларуси, публицист, политолог Алексей Дзермант.

Руководитель природоохранного ведомства подчеркнул интерес сотрудников системы Минприроды к информации, которая представлена в рамках диалоговой площадки, ведь приглашенные гости принимают непосредственное участие в процессе подготовки проекта Основного закона страны, анализируют все поступающие предложения от граждан, встречаются с трудовыми коллективами.

"В ходе дискуссии были сделаны акценты на придании конституционного статуса Всебелорусскому народному собранию (ВНС), что закрепило на самом высоком юридическом уровне самобытную модель белорусского народовластия, незыблемости социальных гарантий как важного фактора социального мира и созидательного развития общества, повышении личной ответственности - первого шага в направлении формирования модели взаимодействия государства и гражданина по принципу "государство - партнер", важности патриотического воспитания детей и молодежи, сохранении и распространении исторической правды и памяти о Великой Отечественной войне", - отметили в пресс-службе.

В режиме прямого диалога участники площадки смогли обсудить положения Основного закона государства, внесение изменений в проект Конституции, его перспективы, которые имеют очень важное значение для понимания основных ориентиров развития Беларуси.

Подводя итоги обсуждения, Андрей Худык обратился к участникам: "Как бы ни менялся мир и мы, есть основы, которые позволяют нам оставаться в истории сильным и независимым государством. Это прежде всего природное богатство, культурное наследие, национальное самосознание, уклад жизни. На каждом из нас, белорусов, лежит ответственность за судьбу страны".-0-