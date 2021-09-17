Худык: множество людей участвует в акции по благоустройству и озеленению ко Дню народного единства

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Множество людей участвует в акции по благоустройству и озеленению ко Дню народного единства. Об этом сообщил сегодня журналистам министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нашего народа немало добрых традиций. Одна из них - ознаменовывать добрыми делами праздничные даты. Мы сегодня впервые празднуем День народного единства, и Минприроды объявило акцию по озеленению населенных пунктов. Эту акцию подхватили во всех уголках нашей страны. Огромное количество людей принимает участие в наведении порядка, благоустройстве и озеленении. Появляются скверы, бульвары, лесопарки с названием "Единство народа". Мы считаем, что это символично и очень важно. Деревья символизируют жизнь, будущее, благоприятную окружающую среду", - сказал Андрей Худык.

Сегодня Андрей Худык высадил 3-миллионный саженец в населенном пункте с начала трилогии Года малой родины как символ единения во благо нашей страны. Мероприятие прошло в Лошицком парке Минска. "Мы за эти годы достигли 83% озелененности в городах и районах, что соответствует экологическим нормам и требованиям. Эта работа продолжается. Мы делаем все, чтобы нашим людям комфортно жилось на нашей земле", - подчеркнул министр.

Присоединиться к акции по озеленению, которая стартовала в День народного единства 17 сентября и продлится до 30 ноября, могут все желающие. Для этого нужно оставить заявку или обратиться в областную, городскую или районную инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды. Специалисты инспекций расскажут, каким образом можно будет поучаствовать в озеленении родных мест и вместе с заинтересованными службами организуют посадки древесно-кустарниковой растительности на землях общего пользования населенных пунктов. Участников обеспечат посадочным материалом и инвентарем. Можно предложить и свой вариант места, требующего дополнительного озеленения.-0-