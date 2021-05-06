Худык: мы обязаны помнить и чтить героев Великой Отечественной войны

6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Каждый белорус обязан помнить и чтить героев Великой Отечественной войны. Такое мнение высказал министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык, который принял участие в акции "Беларусь помнит. Помним каждого", сообщает корреспондент БЕЛТА.

"Память о прошлом - это и забота о будущем. Мы обязаны помнить и чтить наших героев, тех, кто дал нам мир и возможность спокойно жить на благодатной белорусской земле. Мы встречаем День Победы с твердой уверенностью в завтрашнем дне. Мы уверены, что не дадим никому переписать историю и своим профессиональным честным трудом обеспечим достойное будущее для следующих поколений", - подчеркнул Андрей Худык.

Министр отметил, что несколько его родственников погибли на войне. "Моя семья пострадала от этой беды, как и многие. Поэтому я стараюсь рассказывать детям и внукам о тех трагических событиях, чтобы они хранили память об этом и не допустили такого больше на нашей земле", - сказал он.

Сегодня Андрей Худык возложил цветы к монументу Победы в Минске. В мероприятии также приняли участие представители подведомственных организаций Минприроды.-0-