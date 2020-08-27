Худык о природном богатстве Беларуси, экологии и прогнозах погоды

Природоохранное ведомство Беларуси 29 августа отмечает 60-летие. Экология, сохранение биоразнообразия, геологоразведка, обращение с отходами, гидрометеорологические наблюдения и радиационный мониторинг - во многих сферах за прошедшие десятилетия удалось достичь заметных результатов. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык в преддверии юбилея ведомства рассказал корреспонденту БЕЛТА о борьбе с изменением климата, состоянии воздуха и водоемов в Беларуси и о том, на какой срок стране хватит собственных запасов полезных ископаемых.

Минеральные ресурсы

- Андрей Павлович, чего удалось добиться белорусской геологоразведке за последние десятилетия?

- До конца 1940-х годов добыча минерального сырья на территории Беларуси считалась малоперспективной, так как здесь не было установлено никаких полезных ископаемых, кроме торфа, глины, песка и гравия. Представления о недрах Беларуси начали меняться благодаря планомерным геолого-съемочным, поисковым, разведочным и научно-исследовательским работам. С 1945 года до настоящего времени в стране открыли, разведали и вовлекли в разработку месторождения каменной и калийных солей, нефти, доломитов, торфа и сапропелей, разнообразных строительных материалов, пресных и минеральных подземных вод. Выявлены и в различной степени разведаны месторождения бурого угля, горючих сланцев, железных руд, фосфоритов, гипса, писчего мела, опок и трепелов, давсонита, каолина.

Значимым результатом исследований советских геологов стала серия карт, отражающих представления о геологическом строении территории Беларуси, и создание минерально-сырьевой базы, позволившей развить экономику страны. Однако геологическая информация, собранная в то время и отраженная на картах, в значительной степени исчерпала себя. Поэтому одно из направлений работ белорусских геологов - региональные исследования. Нужно подготовить современную основу для поиска новых месторождений полезных ископаемых.

Специалисты сейчас создают и обновляют карты регионов и базы данных геологической информации, применяют новые методы и оборудование. В ряде случаев новая информация позволила по-иному оценить минерально-сырьевой потенциал страны. Например, благодаря этому выявлено Новодворское месторождение базальтов и сапонитсодержащих туфов в Пинском районе. Другим важным направлением является поддержание минерально-сырьевой базы и поиск ее резервов. С этой целью проводятся доразведки существующих месторождений, что дает возможность предприятиям своевременно восполнять сырьевую базу и планировать дальнейшую работу.

- Какой прирост запасов полезных ископаемых обеспечили белорусские геологи?

- Благодаря усилиям наших специалистов подготовлена база для развития строительной индустрии, производства калийных и карбонатных удобрений, добычи нефти, каменной соли, облицовочного и строительного камня, пресных и минеральных вод. Установлены значительные ресурсы и запасы бурых углей, горючих сланцев, сапропелей, железных руд, гипса, давсонита, редких металлов и высокоминерализованных рассолов. К настоящему времени на территории Беларуси открыто свыше 10 тыс. месторождений минерального сырья.

Только за последние 45 лет в Беларуси выявили три месторождения калийных солей и 18 - полезных ископаемых для производства цемента. Запасы калийных солей с 9,9 млрд т в 1976 году выросли до 12,5 млрд т в 2019-м, доломита - с 497,5 млн т до 1,7 млрд т. К сожалению, запасы нефти за 45 лет сократились с 160 млн т до чуть больше 51 млн т, то есть более чем в три раза. Открыто 87 месторождений этого ресурса, из них разрабатывается 60. В год добывается около 1,7 млн т нефти. Несмотря на наличие у нас собственной нефти, попутного газа, торфа, бурого угля, Беларусь не в состоянии удовлетворить потребности в топливных ресурсах за счет собственного сырья, поскольку запасы не так велики, да и добывать их не всегда экономически и экологически целесообразно.

Недра Беларуси богаты каменной и калийными солями. Добыча и переработка калийных солей в высококачественные минеральные удобрения обеспечивают стране не только прирост урожайности сельскохозяйственных культур, но и приносят в бюджет государства валютные поступления от экспорта продукции. Что касается стройматериалов, потенциальные возможности недр позволяют поддерживать необходимую базу на далекую перспективу. Вместе с тем ощущается дефицит высококачественных глин и стекольных песков.

- На сколько лет Беларуси может хватить собственных запасов полезных ископаемых при нынешнем потреблении? Есть ли перспективы для значительного пополнения этих запасов?

- Если говорить о калийных солях, то запасами для внутреннего рынка мы обеспечены на сотни лет вперед. Но Беларусь активно поставляет калийную руду на мировой рынок. При сохранении существующего на сегодня уровня спроса и предложения наша обеспеченность калийными солями составляет порядка 200-300 лет. Вместе с тем, помимо широко известных Старобинского и Петриковского месторождений, есть потенциал для вовлечения в разработку Октябрьского месторождения, а также Житковичского и Копаткевичского участков с предварительно оцененными запасами в 2,5 млрд т.

При нынешнем уровне добычи нефти мы обеспечены собственным сырьем еще на 30 лет. Но геологи не сидят на месте и ежегодно обеспечивают прирост новых запасов нефти, пусть и не в таких крупных объемах, как это было в 1970-1990-х годах. В последние годы стоит задача, чтобы прирост запасов был равен добыче. А "Белоруснефть" разрабатывает новые технологии извлечения труднодоступной и вязкой нефти. Такой ценный в настоящее время для нашей экономики ресурс требует достаточно больших финансовых вложений в его поиски и разведку.

По строительным материалам страна обладает запасами на период от 30 до 50 лет, торфа и сапропелей, строительного камня также в избытке, что позволяет полностью обеспечивать внутренний рынок и экспортные поставки. В ближайшее время нужно обратить особое внимание на обеспеченность сырьем предприятий цементной промышленности, расположенных в западном регионе страны. Это, в первую очередь, "Красносельскстройматериалы", где истощается сырьевая база мела для цемента. Также немаловажен песок, используемый для производства стекла. Сегодня сырьевая база стекольных песков (Ветковский и Добрушский районы) также нуждается в восполнении, поскольку имеющиеся месторождения частично отработаны, а в некоторых случаях разведанные запасы уже не соответствуют по качеству предъявляемым требованиям. И, конечно, нужно более детально развивать новое направление в стране - базальты, поскольку это сырье может применяться в различных отраслях промышленности.

По многим видам полезных ископаемых, в том числе по нефти, в Беларуси достаточно перспективных площадей, которые требуют детального изучения, значимых финансовых затрат и, разумеется, времени, поскольку на открытие крупного месторождения уходит от 3 до 5 лет.

- Каковы планы по модернизации белорусской геологоразведки? Какие возможности откроются для отрасли благодаря переоснащению?

- Сейчас белорусская геология действительно достигла того периода, когда требуется обновление. Любое оборудование со временем требует либо ремонта, либо замены. А оборудование НПЦ по геологии (как правило, 1980-1990-х годов) уже исчерпало свой ресурс, и простой заменой небольших узлов и механизмов здесь не обойтись. Последнее приобретение бурового агрегата нефтяного ряда в НПЦ датируется 2013 годом. А ведь техника с каждым годом стареет, при этом изучаемые площади и территории становятся сложнее с геологической сточки зрения.

В первую очередь нужно дооснастить парк буровых станков полнокомплектной буровой установкой для скважин на нефть и газ. Это позволит расширить наши исследования недр до новых горизонтов и глубин, где ожидаются новые месторождения углеводородного сырья. Требуется закупка современного геофизического и лабораторного оборудования, замена буровых установок для поиска полезных ископаемых. Модернизация позволит повысить производительность труда на 30-50%, улучшить качество работ, снизить затраты на геологоразведку.

Обращение с отходами

- Какой, на ваш взгляд, должна быть система переработки отходов в Минске и регионах?

- В Беларуси есть семь мусороперерабатывающих заводов (в Минске, Бресте, Гомеле, Гродно, Могилеве, Барановичах и Новополоцке), а также 80 линий по сортировке и досортировке коммунальных отходов. Завершается строительство мусоросортировочного завода в Витебске мощностью 100 тыс. т в год. По итогам 2019 года уровень использования твердых коммунальных отходов составил 22,5%, что в 2,5 раза больше, чем в 2010-м. Но уже в ближайшей перспективе мы планируем достичь 64% использования ТКО, а к 2035 году данный показатель должен быть не менее 90%.

Для этого необходим ряд технологических решений. В частности, нужно совершенствовать систему раздельного сбора отходов и внедрить депозитную (залоговую) систему обращения одноразовой потребительской упаковки. Также в планах - создание межрайонных объектов по обращению с коммунальными отходами, внедрение технологий компостирования, использование RDF-топлива в цементной промышленности, сжигание коммунальных отходов для получения тепловой и электрической энергии. До 2030 года предусмотрено создание сети из 30 межрегиональных современных объектов по обращению с твердыми коммунальными отходами для их сортировки, использования, экологически безопасного захоронения, в том числе одного объекта по энергетическому использованию ТКО для Минска.

Продолжается поэтапное сокращение количества объектов захоронения отходов, не соответствующих требованиям законодательства. За последние пять лет общее число мини-полигонов уменьшилось более чем в 2,5 раза. Только в 2019 году было закрыто и рекультивировано 345 объектов захоронения ТКО. Закрыть все мини-полигоны планируется к 2022 году.

- Какие меры принимаются для замены полимерной упаковки на экологически безопасную?

- Правительство приняло решение запретить использование и продажу с 1 января 2021 года в объектах общественного питания целого перечня одноразовой пластиковой посуды. Введено экономическое стимулирование производителей и поставщиков для перехода от пластиковой упаковки к бумажной или иной экологической. В объектах торговли предусмотрено обязательное наличие безалкогольных напитков в стеклянной таре, бумажных пакетов, одноразовой посуды и столовых приборов из бумаги, минимизированы разновидности пластиковых пакетов и посуды из пластика.

Благодаря внедрению депозитной (залоговой) системы обращения потребительской упаковки планируется увеличить более чем в два раза сбор и использование тары из-под напитков, а также снизить ежегодные объемы захоронения ТКО на 10%.

Экология

- Как вы оцениваете состояние окружающей среды в Беларуси? Что можете сказать о качестве атмосферного воздуха?

- На протяжении многих лет состояние окружающей среды в Беларуси стабильно благополучное. Об этом свидетельствуют данные Национальной системы мониторинга окружающей среды. Эта информация в открытом доступе, в том числе на сайтах nsmos.by и rad.org.by. Но для экологической безопасности нужно сокращать выбросы загрязняющих веществ в окружающую среду.

Мониторинг атмосферного воздуха проводится в 19 промышленных городах Беларуси, включая областные центры, а также Полоцк, Новополоцк, Оршу, Бобруйск, Мозырь, Речицу, Светлогорск, Пинск, Жлобин, Лиду, Солигорск, Барановичи и Борисов. Общее состояние атмосферного воздуха промышленных центров достаточно благополучное. Уровень загрязнения большинством измеряемых специфических веществ снизился и стабилизировался. Несмотря на рост транспортного парка, в последние годы в воздухе городских агломераций устойчиво снижается содержание оксида углерода и углеводородов. Проблемы с качеством атмосферного воздуха не так масштабны, как 10-15 лет назад.

- Как вы оцениваете состояние белорусских водоемов?

- Водные ресурсы являются национальным достоянием во всех странах мира. Беларусь не исключение. В нашей стране более 20 тыс. рек, свыше 10 тыс. озер, около 140 водохранилищ, более 1,5 тыс. прудов. Больше всего водных ресурсов в Витебской и Гродненской областях, меньше всего - в Гомельской и Брестской. Среднеевропейская обеспеченность суммарным речным стоком составляет 6 тыс. куб.м воды в год на душу населения. В Беларуси этот показатель находится примерно на среднеевропейском уровне (6,1 тыс. куб.м), но при этом значительно выше, чем, например, в Польше и Украине.

Мониторинг поверхностных вод в Беларуси проводится в 297 пунктах наблюдений, расположенных на 86 водотоках и 74 водоемах. Среди этих поверхностных водных объектов преобладают те, которые соответствуют отличному и хорошему гидробиологическому и гидрохимическому статусам. Тенденции последних 27 лет свидетельствуют о снижении нагрузки по отдельным показателям для рек Днепр, Припять, Сож и Свислочь. Кроме того, можно говорить об улучшении состояния озер, которые ранее были приемниками сточных вод.

Изменение климата ведет к существенным последствиям для водных ресурсов. Некоторые из этих последствий уже видны. Для юга Беларуси - бассейнов Припяти, Западного Буга, южной части бассейнов Днепра и Немана - характерно снижение стока практически во все сезоны. Под влияние этого процесса стали попадать некоторые отрасли экономики: сельское хозяйство, водный транспорт, малая гидроэнергетика.

В настоящее время разработана и согласовывается стратегия управления водными ресурсами в условиях изменения климата до 2030 года. Она определит основные направления охраны и использования водных ресурсов Беларуси. При этом ставится цель гарантировать снабжение населения качественной питьевой водой, устойчивое рациональное водопользование в промышленности и сельском хозяйстве, охрану водных объектов от загрязнения и истощения, а также значительное расширение их использования для рекреации и экотуризма, снижение непроизводительных затрат в водном хозяйстве и повышение отдачи для экономики страны.

Погода и климат

- Какие международные обязательства взяла на себя Беларусь в борьбе с глобальным изменением климата?

- За последние 30 лет среднегодовая температура воздуха в нашей стране выросла примерно на 1,3 градуса. Прошедший 2019 год стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Беларуси. Настолько беспрецедентно высоких темпов роста температуры воздуха ранее не отмечалось.

Беларусь в 2016 году присоединилась к Парижскому соглашению по климату. Оно направлено на поддержку экологической целостности, развитие возобновляемых источников энергии, зеленой экономики, передачу высокоэффективных технологий, смягчение последствий изменения климата и адаптацию к ним. Наша страна взяла на себя обязательства к 2030 году на 28% уменьшить выбросы парниковых газов по сравнению с 1990-м.

Сейчас выполняется принятый правительством в 2019 году план мероприятий по реализации положений Парижского соглашения. Утверждаются планы по смягчению последствий изменения климата на местном и отраслевом уровнях. Низкоуглеродное развитие также обеспечивается путем создания умных городов и формирования устойчивой городской мобильности, снижения энергоемкости валового внутреннего продукта. Также разрабатывается стратегия долгосрочного развития Беларуси с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года. В этом документе будут предусмотрены меры в сферах выработки тепловой и электрической энергии, повышения энергоэффективности, а также в промышленном, транспортном, строительном и жилищно-коммунальном секторах.

По оценочным данным за 2019 год, выбросы сократились уже не менее чем на 30%. Поэтому мы намерены увеличить свои национальные обязательства по сокращению выбросов парниковых газов к 2030 году не менее чем на 35% по сравнению с 1990-м исключительно за счет собственных ресурсов.

У Беларуси один из самых высоких показателей лесистости в Европе (39,8% территории) и большие площади неосушенных болот (около 7%), которые связывают и выводят из атмосферы углекислый газ. По оценкам ученых, в лесах страны накоплено 3,5 млрд т углерода, из которых три четверти представлены органическим углеродом почвы, в том числе более 60% - углеродом торфа. В болотах аккумулировано 0,5 млрд т углерода. При этом сохранившиеся в естественном состоянии болота ежегодно выводят из атмосферы около 900 тыс. т диоксида углерода и выделяют в атмосферу 630 тыс. т кислорода. Важным шагом в смягчении последствий изменения климата стало принятие в прошлом году закона "Об охране и использовании торфяников".

- Как изменилась система гидрометеорологических наблюдений в Беларуси с момента создания? Что необходимо белорусским синоптикам для составления более точных и долгосрочных прогнозов?

- Первые метеорологические наблюдения в Беларуси были организованы в Могилеве в 1808 году. В Минске они начались позже - с 1846-го. К 1914 году в Беларуси действовало 27 метеорологических станций, 65 дождемерных и 63 водомерных поста, принадлежавших различным ведомствам. А с 1 июля 1924 года начало работу метеорологическое бюро при опытном отделе Наркомзема. Это можно считать официальной датой образования государственной гидрометеорологической службы Беларуси. В 1948 году служба присоединилась к Всемирной метеорологической организации.

Наука и технологии сделали большой шаг вперед в области прогнозов погоды. Однако полностью избавиться от неточностей невозможно, так как прогноз - это научно-обоснованное предположение о развитии синоптических процессов в атмосфере. Тем не менее синоптики стремятся к наилучшему результату. Белгидромет в этом году завершит выполнение дорожной карты по повышению качества прогнозирования. Ожидается, что к концу года в стране будет около 70 метеостанций и пять современных радиолокаторов. В планах - автоматизировать мониторинг и прогнозирование распространения пожаров в лесах и на прилегающих территориях.

Радиационный мониторинг

- Как развивалась система радиационного мониторинга в стране? Какие изменения ожидаются в связи с энергетическим пуском первого энергоблока БелАЭС, который запланирован на четвертый квартал этого года?

- Радиационный мониторинг проводится в Беларуси с 1963 года. До 1986-го работало восемь пунктов наблюдений. После катастрофы на Чернобыльской АЭС сеть пунктов была значительно расширена. Очередной вехой стало решение о строительстве Белорусской АЭС под Островцом. В зоне размещения атомной электростанции создана сеть пунктов наблюдений и обеспечен непрерывный контроль радиационной обстановки посредством автоматизированной системы. Сбор и накопление данных в районе БелАЭС проводятся для дальнейшего их использования в качестве фоновых. Это позволит определить степень влияния атомной электростанции на окружающую среду, разработать мероприятия для его минимизации. Наблюдения ведутся и в зоне влияния АЭС сопредельных государств. Международные эксперты дали положительную оценку готовности Белгидромета к реагированию на ядерные аварии и отметили высокий технический уровень организации наблюдений.

Радиационный мониторинг атмосферного воздуха в Беларуси проводится на 41 стационарном пункте наблюдений, где ежедневно измеряются мощность дозы гамма-излучения, содержание радионуклидов в пробах аэрозолей и выпадений из атмосферы. Объектами радиационного мониторинга Минприроды также являются залежные земли, поверхностные и подземные воды.

В связи с предстоящим вводом в эксплуатацию Белорусской АЭС от МАГАТЭ и Европейской комиссии поступили предложения подписать официальные соглашения по обмену радиологическими данными в системах EURDEP и IRMIS. Высказаны пожелания по интенсификации и расширению обмена за счет данных, получаемых Беларусью с использованием автоматизированных систем контроля радиационной обстановки. В настоящее время определяется объем и регламент передачи информации.

Биоразнообразие

- Чего удалось достичь ведомству за прошедшие десятилетия в сохранении природного богатства страны?

- В первую очередь, мы сформировали организационно-правовой механизм государственного управления биологическими ресурсами с учетом международных норм и требований. Например, определили порядок возмещения вреда, причиненного животному и растительному миру, пересмотрели процедуру оценки воздействия на окружающую среду. Разработаны нормы лесного законодательства, обязывающие сохранять элементы биоразнообразия при рубках леса. Усовершенствовано законодательство в области сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения диких животных и дикорастущих растений. Только за последние пять лет Минприроды приняло 12 нормативных правовых актов, устанавливающих ограничения и запреты на любительское рыболовство и охоту на отдельные виды водоплавающих птиц в весенний сезон.

В Беларуси реализуется стратегия по сохранению и устойчивому использованию биологического разнообразия. Чтобы сохранить и восстановить численность редких видов диких животных, передано под охрану 419 редких биотопов, 1488 мест обитания диких животных и 1888 мест произрастания дикорастущих растений, включенных в Красную книгу Беларуси. В заказнике "Налибокский" с 2016 года работает питомник по воспроизводству западноевропейского подвида глухаря, находящегося под угрозой исчезновения.

Значительного успеха мы достигли в сохранении европейского зубра. Для этого в Беларуси создано 11 микропопуляций (всего более 2 тыс. особей). Сегодня наша страна занимает первое место в мире по численности вольноживущих зубров.

- Расскажите об особо охраняемых природных территориях в Беларуси. Какое значение они имеют для страны и на международной арене?

- По данным на 1 января 2020 года, в Беларуси 1297 особо охраняемых природных территорий на площади 1870,1 тыс. га. В их числе - Березинский биосферный заповедник, четыре национальных парка, 381 заказник, 911 памятников природы. Такие территории с 2016 года увеличились на 71,4 тыс. га. Теперь они занимают 9% площади страны.

Особо охраняемые природные территории Беларуси получили международное признание. Часть национального парка "Беловежская пуща" является объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Три территории, в том числе трансграничный биосферный резерват "Западное Полесье", включены во Всемирную сеть биосферных резерватов, созданную по программе ЮНЕСКО "Человек и биосфера". 26 водно-болотных угодий имеют международное значение и включены в список охраняемых согласно Рамсарской конвенции.

Валерия ГАВРИЛОВА,

БЕЛТА.-0-