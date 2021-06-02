Худык: озеленение, порядок и чистота - бренд Беларуси

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси большое внимание уделяется озеленению, наведению порядка и чистоты, заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык во время высадки ландшафтной композиции "Папараць-кветка" в Заводском районе Минска, передает корреспондент БЕЛТА.

"Каждое мероприятие, связанное с озеленением, для меня, как эколога, праздник. Сегодня Заводской район создал для жителей хорошую рекреационную зону. В нашей стране большое внимание уделяется озеленению, наведению порядка и чистоты, которые стали брендом. Он не только укоренился у белорусов, но и широко известен за нашими границами. Мы достигли практически 70% озелененности населенных пунктов. Это серьезное достижение как на постсоветском пространстве, так и в мире. Кроме того, мы поставили перед собой задачу достичь за текущую пятилетку стопроцентного показателя", - сказал Андрей Худык.

Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык (слева) во время посадки композиции

Ландшафтная композиция "Папараць-кветка" стала завершающим объектом на ранее созданных участках экологической тропы. Торжественное открытие тропы состоялось 5 июня 2018 года в День охраны окружающей среды. Вдоль тропы обустроены пять обзорных площадок с информационными стендами и местами для отдыха, одна для пикников и несколько для детских игр, а также шесть "карманов" со скамейками. В 2020 году открыта вторая очередь экотропы. Новый участок протяженностью 615 м расположен на пересечении улиц Уборевича и Голодеда. Вдоль тропы также оборудовали обзорные площадки с информационными стендами (они снабжены QR-кодами) и местами для отдыха, пикников и детских игр.

Экологическая тропа в Заводском районе протяженностью 772 м расположилась в границах улиц Уборевича, Голодеда, Минского зоопарка и реки Свислочь. Раньше почти весь этот участок был заболочен. Территория имеет большое значение для сохранения биологического и ландшафтного разнообразия. Здесь живут ужи, гнездятся редкие виды птиц, произрастают растения, занесенные в Красную книгу Беларуси.

Министр напомнил, что 3 июня начнет работу XVI Республиканский экологический форум и первая международная специализированная выставка-форум Ecology Expo - 2021. "Впервые в истории Беларуси мы замахнулись на выставку, где будут представлены экологические технологии и достижения", - подчеркнул Андрей Худык.-0-

Во время посадки композиции

На экологической тропе

Фото Рамиля Насибулина