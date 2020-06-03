Худык рассказал о готовности службы радиационного мониторинга к запуску БелАЭС

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 3 июня 2020
Минск Облачно с прояснениями +13°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:50 Беларусь ограничивает ввоз свинины из китайской провинции Шэньси из-за АЧС Экономика
16:50 В Грузии с 15 июня возобновятся внутренние авиарейсы В мире
16:48 В Индии при взрыве на химзаводе пострадали 40 человек В мире
16:42 Тела двух младенцев обнаружены в одной из минских квартир Происшествия
16:36 НББ рекомендует банкам не штрафовать кредитополучателей при реструктуризации долгов Экономика
16:23 Лукашенко принял с докладом председателя Госкомвоенпрома Президент
16:18 Запуск мусоросортировочного завода в Витебске перенесен на III квартал Регионы
16:13 Глава Минприроды о добыче нефти, изменении климата и радиационном мониторинге Общество
16:12 Житель Буда-Кошелевского района дважды пытался угнать авто - оба раза неудачно Происшествия
16:12 Умер белорусский геохимик и эколог Николай Бамбалов Общество
16:10 Cовместной церемонии открытия Олимпиады и Паралимпиады в Токио не будет Спорт
16:05 Массовое тестирование на COVID-19 в Ухане выявило только бессимптомные случаи В мире
16:03 Литературный онлайн-марафон стартовал в БГУ Общество
15:58 Верховная рада ратифицировала соглашение между Украиной и Беларусью о реадмиссии Политика
15:53 Состязания по метанию копья будут транслировать онлайн Спорт
15:42 Белорусские детские кардиохирурги провели уникальную операцию на трехстворчатом клапане Общество
15:31 МАРТ: устанавливать минимальную сумму покупки в интернет-магазине неправомерно Общество
15:26 Худык рассказал о готовности службы радиационного мониторинга к запуску БелАЭС Общество
15:23 Протесты в США неотделимы от экономического кризиса в стране - эксперт В мире
15:15 В Беларуси выздоровел и выписан 20 171 пациент с COVID-19 Общество
15:12 Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси во второй половине дня из-за гроз Общество
15:10 Белгидромет в этом году завершит переоснащение и расширение сети наблюдений Общество
15:07 Международная федерация хоккея на траве анонсировала систему отбора на Кубок мира Спорт
15:00 Геологи планируют изучить проявления меди в Гродненской области Регионы
14:59 Украина возобновляет авиасообщение В мире
14:59 Температура воздуха в Беларуси в мае была на 2,4 градуса ниже нормы Общество
14:51 Минчанка украла собаку, но родители не разрешили держать ее дома Происшествия
14:50 Национальный аэропорт Минск просит пассажиров быть в масках Общество
14:50 Коронавирус как предвестник мирового экономического кризиса - комментарий Экономика
14:40 Мингорисполком и облисполкомы проведут 6 июня прямые телефонные линии Общество
Все новости
Все новости
Общество
03 июня 2020, 15:26

Худык рассказал о готовности службы радиационного мониторинга к запуску БелАЭС

Фото из архива
Фото из архива

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык рассказал в интервью корреспонденту БЕЛТА о готовности службы радиационного мониторинга к запуску Белорусской АЭС.

"В районе размещения Белорусской АЭС была создана автоматизированная система контроля радиационной обстановки (АСКРО). Аппаратура системы состоит из 10 автоматических пунктов измерений, которые оснащены датчиками измерения мощности дозы гамма-излучения и спектрометрическими датчиками. Четыре из них дополнительно оснащены датчиками метеопараметров", - рассказал Андрей Худык.

Кроме того, в районе БелАЭС создана сеть пунктов наблюдений. Она сконфигурирована таким образом, чтобы быть пригодной для использования на всех этапах существования АЭС: при ее нормальной работе, при остановке в связи с реконструкцией, демонтажем или консервацией реакторов, а также при возможной радиационной аварии. "Так что, помимо АСКРО, на этой территории проводятся измерения уровней мощности дозы гамма-излучения в ручном режиме, отбор проб атмосферного воздуха, наблюдения за радиоактивным загрязнением поверхностных вод, радиационный мониторинг почв", - отметил министр.

Параллельно с наблюдениями на своей сети пунктов Белгидромет проводит радиационный мониторинг в зоне Белорусской АЭС по договорным обязательствам перед генподрядчиком - АО ИК "АСЭ". Ежегодно отбирается порядка 700 проб объектов окружающей среды, в которых определяется фоновое содержание радионуклидов. Каждые полгода подготавливается отчетная документация. "После завершения этих работ количество собственных пунктов наблюдений Белгидромета в зоне наблюдения Белорусской АЭС будет увеличено", - подчеркнул Андрей Худык.

По его словам, Белгидромет постоянно совершенствует способы предоставления информации населению о радиационной обстановке. Кроме издания ежегодников, бюллетеней и размещения информации в СМИ, широко используются современные технологии и интернет-ресурсы. Например, на сайте rad.org.by можно увидеть оперативные данные о радиационной обстановке, а на сайте nsmos.by - результаты радиационного мониторинга на территории Беларуси по годам. Информация о радиационной обстановке доступна также в мобильном приложении "Погода в кармане".

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
АЭС Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Новости рубрики Общество
Фото из архива Глава Минприроды о добыче нефти, изменении климата и радиационном мониторинге
Николай Бамбалов. Фото Национальной академии наук Умер белорусский геохимик и эколог Николай Бамбалов
Фото из архива Литературный онлайн-марафон стартовал в БГУ
Белорусские детские кардиохирурги провели уникальную операцию на трехстворчатом клапане
Фото из архива МАРТ: устанавливать минимальную сумму покупки в интернет-магазине неправомерно
Фото из архива В Беларуси выздоровел и выписан 20 171 пациент с COVID-19
Главное
Во время совещания Предложения по новому составу правительства обсуждены на совещании у Лукашенко
В Беларуси выздоровел и выписан 20 171 пациент с COVID-19
Эксперт: верить соцопросам не аккредитованных центров - все равно что оперироваться у сторожа больницы
"Минск Мир": вас согреет своя квартира! В престижном столичном комплексе - самые выгодные условия для покупки жилья!
Топ-новости
Лукашенко принял с докладом председателя Госкомвоенпрома
Прибытие посла США в Беларусь ожидается летом этого года
Глава Минприроды о добыче нефти, изменении климата и радиационном мониторинге
Белорусские детские кардиохирурги провели уникальную операцию на трехстворчатом клапане
Эксперт: верить соцопросам не аккредитованных центров - все равно что оперироваться у сторожа больницы
Генсек ООН призвал демонстрантов в США выражать свой протест мирно
Белорусские депутаты 4 июня рассмотрят в первом чтении законопроект о правах инвалидов
В Минобразования рассказали об особенностях набора в детские сады в этом году
Кратковременные дожди и до +21°С ожидается в Беларуси 4 июня
Тела двух младенцев обнаружены в одной из минских квартир
НББ рекомендует банкам не штрафовать кредитополучателей при реструктуризации долгов
Нотариусы Беларуси в июне продолжат консультировать бесплатно
Подоходный налог с благотворительных сборов для медиков уплачивать не нужно - МНС
Онлайн-конференция ко Всемирному дню охраны окружающей среды пройдет 5 июня на сайте БЕЛТА
МАРТ: устанавливать минимальную сумму покупки в интернет-магазине неправомерно
Релама
С нами интереснее
погода погода
курсы курсы
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
Темы Все темы
Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Вступительная кампания - 2020 Репортаж БЕЛТА Парламент 7.0: Новый импульс Летнее оздоровление и отдых детей
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.