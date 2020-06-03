Худык рассказал о готовности службы радиационного мониторинга к запуску БелАЭС

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык рассказал в интервью корреспонденту БЕЛТА о готовности службы радиационного мониторинга к запуску Белорусской АЭС.

"В районе размещения Белорусской АЭС была создана автоматизированная система контроля радиационной обстановки (АСКРО). Аппаратура системы состоит из 10 автоматических пунктов измерений, которые оснащены датчиками измерения мощности дозы гамма-излучения и спектрометрическими датчиками. Четыре из них дополнительно оснащены датчиками метеопараметров", - рассказал Андрей Худык.

Кроме того, в районе БелАЭС создана сеть пунктов наблюдений. Она сконфигурирована таким образом, чтобы быть пригодной для использования на всех этапах существования АЭС: при ее нормальной работе, при остановке в связи с реконструкцией, демонтажем или консервацией реакторов, а также при возможной радиационной аварии. "Так что, помимо АСКРО, на этой территории проводятся измерения уровней мощности дозы гамма-излучения в ручном режиме, отбор проб атмосферного воздуха, наблюдения за радиоактивным загрязнением поверхностных вод, радиационный мониторинг почв", - отметил министр.

Параллельно с наблюдениями на своей сети пунктов Белгидромет проводит радиационный мониторинг в зоне Белорусской АЭС по договорным обязательствам перед генподрядчиком - АО ИК "АСЭ". Ежегодно отбирается порядка 700 проб объектов окружающей среды, в которых определяется фоновое содержание радионуклидов. Каждые полгода подготавливается отчетная документация. "После завершения этих работ количество собственных пунктов наблюдений Белгидромета в зоне наблюдения Белорусской АЭС будет увеличено", - подчеркнул Андрей Худык.

По его словам, Белгидромет постоянно совершенствует способы предоставления информации населению о радиационной обстановке. Кроме издания ежегодников, бюллетеней и размещения информации в СМИ, широко используются современные технологии и интернет-ресурсы. Например, на сайте rad.org.by можно увидеть оперативные данные о радиационной обстановке, а на сайте nsmos.by - результаты радиационного мониторинга на территории Беларуси по годам. Информация о радиационной обстановке доступна также в мобильном приложении "Погода в кармане".

*** Полный текст интервью выйдет на ленте новостей и будет размещен на сайте БЕЛТА.-0-