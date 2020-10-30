30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык рассказал о планах модернизации геологической отрасли в Беларуси во время заседания общественного координационного экологического совета при Минприроды, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нам за последние три года удалось серьезно модернизировать Белгидромет. Качество прогнозов погоды стало значительно выше, условия работы сотрудников центра стали лучше, существенно увеличилась зарплата. На очереди не менее значимая для страны организация - НПЦ по геологии. К сожалению, геологическая отрасль сейчас находится не в том состоянии, которого хотелось бы. Где-то есть недоизученность территорий, отставание в плане применения технологий. Нужно модернизировать эту отрасль так же, как Белгидромет", - сказал Андрей Худык.

По его словам, в Беларуси есть месторождения, которые можно вовлечь в хозяйственный оборот для импортозамещения сырья, наращивания производства и экспорта собственной продукции. "Например, хотим вовлечь в хозоборот базальты. Мне кажется, это будет прорыв, потому что мы сможем заменить ими импортное сырье", - отметил министр.

Сейчас обсуждается проект государственной программы "Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов" на 2021-2025 годы. "Программу визируют госорганы. Модернизация геологической отрасли, безусловно, самый серьезный вопрос. Думаю, если не с 2021 года, то с 2022-го мы его обязательно решим", - добавил министр.-0-