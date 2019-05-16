Худык считает необходимым совместно готовить метеорологов Беларуси и России

16 мая, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Государственным гидрометеорологическим службам Беларуси и России необходимо организовать совместную и системную работу по подготовке и повышению квалификации специалистов. На этом сегодня акцентировал внимание участников 69-го заседания совместной коллегии Комитета Союзного государства по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной среды министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Худык, передает корреспондент БЕЛТА.

Одним из приоритетных направлений совместной работы гидрометеорологических служб двух стран Андрей Худык назвал развитие научной деятельности. "Без науки не будет прогресса. Это для всех аксиома", - подчеркнул он. Важны постоянный поиск и внедрение новых форм обработки данных, новые виды гидрометеорологических услуг. По мнению министра, эффективные механизмы решения вопроса предоставляет союзная программа "Развитие системы гидрометеорологической безопасности Союзного государства".

В то же время, обратил внимание министр, без высококвалифицированных кадров не будет не только науки, но и качественных услуг. "Метеорологи - штучный товар, и проблема подготовки таких специалистов является интернациональной. Поэтому не менее важной задачей является организация совместной и системной работы по подготовке и повышению квалификации специалистов", - сказал он.

Андрей Худык пояснил, что в Беларуси предпринимаются попытки организовать подготовку синоптиков в БГУ, возник вопрос по комплектованию профессорско-преподавательского состава. "В России есть университеты гидрометеорологического профиля, где можно было организовать целевую подготовку специалистов для белорусской метеослужбы", - считает министр. От участников встречи прозвучало предложение и о проведении долгосрочных совместных стажировок специалистов гидрометеорологических служб Беларуси и России.

Говоря в целом о работе Комитета Союзного государства по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной среды, Андрей Худык отметил, что на протяжении 22 лет комитет является уникальной площадкой для взаимодействия государственных гидрометеорологических служб Беларуси и России. "Обеспечение гидрометеорологической и экологической безопасности, проблемы баланса климатических изменений в значительной степени определяют вектор дальнейшего экономического развития каждого государства", - подчеркнул он.

Министр напомнил, что Президент Беларуси дал четкие и конкретные поручения по развитию метеорологической отрасли, ее модернизации. Приняты беспрецедентные меры в плане финансирования и оказания другой помощи. Серьезный шаг в реализации поставленных задач по модернизации Белгидромета был сделан в 2018 году. "Успешно выполнены все мероприятия, как то строительство метеорологического локатора, метеорологического комплекса в Уручье, сети метеостанций в стране", - пояснил Андрей Худык.

В целом работы по масштабной технической модернизации сети метеонаблюдения ведутся сегодня и в Беларуси, и в России. Одной из приоритетных задач Союзного государства является обеспечение стабильного и эффективного функционирования сети гидрометеорологических наблюдений, наращивание потенциала в области мониторинга загрязнения природной среды, а также оперативного информирования о климатических, погодных, экологических угрозах, что позволит своевременно принимать управленческие решения.

Андрей Худык убежден, что объединение финансовых и интеллектуальных ресурсов, потенциала оперативно-производственной и научной деятельности гидрометеорологических служб Беларуси и России, в том числе при реализации программы Союзного государства, позволит обеспечить должный уровень гидрометеорологического обслуживания всех отраслей.

В двухдневной повестке заседания совместной коллегии Комитета Союзного государства по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной среды - 16 вопросов. Кроме того, на научно-практическом семинаре обсуждают изменение климата в XXI веке.-0-