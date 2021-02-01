Худык: точность суточных прогнозов погоды в Беларуси превышает 98%

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оправдываемость суточных прогнозов погоды в Беларуси превышает 98% - это лучший показатель на постсоветском пространстве. Об этом в эфире программы "Разговор у Президента" на телеканале "Беларусь 1" заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык, сообщает БЕЛТА.

Министр рассказал, что в соответствии с разработанной дорожной картой в Беларуси совершенствовалось прогнозирование погоды на краткосрочную и среднесрочную перспективу. Мероприятия включали модернизацию метеостанций, подбор и обучение персонала Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Оправдываемость прогнозов погоды, которые делает Белгидромет, достаточно высокая. Если сравнивать с сопредельными государствами, то она у нас лучше", - сказал Андрей Худык. Он уточнил, что речь идет о странах постсоветского пространства, прежде всего Украине и России. "Если же говорить о европейских государствах, то там несколько иная методика. И они предсказывают только опасные явления или оценивают процент прогностических моделей. Было бы некорректно сравнивать с нами", - пояснил он.

"На сегодняшний день мы на сутки прогнозируем практически 98,2% (оправдываемости. - Прим. БЕЛТА). В Российской Федерации этот показатель на два процентных пункта ниже. Около 97,2% - недельные прогнозы. Это очень высокие показатели. И это подтверждает Всемирная метеорологическая организация", - добавил Андрей Худык.

Он отметил, что процесс модернизации фактически завершен, подобраны и подготовлены кадры. За два года введены комплекс метеорологических и аэрологических наблюдений в Минске, 31 автоматическая метеостанция, три новых доплеровских метеорологических радиолокатора в аэропортах Витебска, Гродно, Бреста, модернизирован радиолокатор в Национальном аэропорту Минск, программно-аппаратные комплексы для обработки и передачи спутниковой информации, обновлен компьютерный парк.

Белгидромет и дальше будет совершенствоваться, заверил министр. "Осталось модернизировать оборудование по хранению и обработке информации и освоить новые прогностические модели. Будущие результаты - за кадрами", - заявил Андрей Худык.

Он подчеркнул, что в июне заработает обновленный закон о гидрометеорологической деятельности. В соответствии с ним Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды выступает как специализированная организация, которая может выпускать прогноз погоды. Распространять подготовленную им информацию смогут и другие юридические и физические лица, но они должны указывать источник и ни в коем случае не искажать данные.-0-