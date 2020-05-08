Худык: в День Победы важно отдать дань памяти и уважения участникам войны

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В День Победы важно отдать дань памяти и уважения участникам Великой Отечественной войны. Такое мнение высказал корреспонденту БЕЛТА министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык.

"В большинстве советских семей кто-то участвовал в Великой Отечественной войне. Мои дедушки тоже воевали. К сожалению, они не вернулись с фронта. Потому для моей семьи, как и для всех белорусов, важно в День Победы отдать воинам дань памяти и уважения", - сказал Андрей Худык.

В эти дни по всей стране проходит республиканская акция "Беларусь помнит. Помним каждого", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. К ней присоединились представители Минприроды, возложив цветы к стеле "Минск - город-герой".

"Акция - выражение благодарности и уважения тому поколению, которое ценой своей жизни подарило нам будущее. Она важна и для патриотического воспитания. Необходимо хранить память о произошедших событиях, чтобы молодые люди, родившиеся в новом столетии, принимали правильные решения и берегли мир на нашей земле", - отметил министр.-0-