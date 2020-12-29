Худык: забота о детях - приоритет для государства

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Забота о детях - приоритет для государства. Об этом заявил министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Худык, который поздравил с новогодними праздниками воспитанников детского дома №3 Минска во время благотворительной акции "Наши дети", сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минприроды.

"За годы независимости у нас появилось много добрых традиций. Благодаря инициативе Президента, вот уже 25 лет в нашей стране проходит благотворительная акция "Наши дети". Она из года в год дает возможность подарить частичку тепла тем, кто обделен и нуждается в нашем внимании. В нашей стране многое делается для детей, оказавшихся в трудной ситуации, они окружены заботой государства", - сказал Андрей Худык.

Фото Минприроды

Нынешний Новый год в детском доме встречает 61 ребенок от 3 до 15 лет, в том числе 35 школьников. Учреждение получило в подарок от Минприроды микроволновую печь, а дети - ролики и сладости к празднику.

Новогодняя благотворительная акция "Наши дети" проходит в Беларуси с 10 декабря по 10 января. Ежегодно руководители министерств и других органов госуправления, местных органов власти, представители общественных организаций посещают детские интернаты и дома семейного типа, опекунские и приемные семьи, семьи, которые воспитывают детей-инвалидов, центры коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, больницы. Во время акции они поздравляют детей с Новым годом и Рождеством, вручают подарки, помогают в решении проблем.-0-