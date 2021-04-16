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16 апреля 2021, 18:10

И электробус тоже. Российский экологический оператор оценил новинки МАЗа

Делегация публично-правовой организации "Российский экологический оператор" ознакомилась с новинками Минского автомобильного завода. В первую очередь гостей из Российской Федерации интересовала техника коммунального назначения. Какие модели приглянулись россиянам – более подробно в нашем репортаже.

Каждый пятый – белорус

Хоть "Российский экологический оператор" относительно молодая компания, но она уже успела занять определенную нишу на рынке нашей восточной страны-соседки. Главная ее задача – создать эффективную систему сбора и переработки твердых коммунальных отходов. Безусловно, помимо организации непосредственно цикла рециркуляции мусора, для достижения подобной задачи необходима современная и новая техника, отвечающая необходимым стандартам. В том числе речь идет о мусоровозах. Спрос на такую технику может удовлетворить Минский автомобильный завод. Тем более немалая часть парка мусорных самосвалов в Российской Федерации представлена белорусской продукцией.

– Каждый пятый мусоровоз в нашей стране – производства Минского автомобильного завода. Это прямо говорит о том, что белорусская техника себя отлично зарекомендовала, – отметил генеральный директор ППК "Российский экологический оператор" Денис Буцаев.

Его слова подтвердил первый заместитель коммерческого директора МАЗа Борис Мущинский.

– Российский рынок является одним из ключевых для Минского автомобильного завода, включая поставку техники для коммунального хозяйства. За прошлый год мы поставили около 500 единиц различной техники на базе шасси МАЗ для нужд организаций, осуществляющих вывоз и сортировку бытовых отходов в Российской Федерации.

Впрочем, прогресс не стоит на месте. В прошлом году умельцы Минского автомобильного завода представили несколько новых моделей мусоровозов.

Задняя загрузка и улучшенная вместимость

Именно на свежие образцы коммунальной техники российская делегация обратила пристальное внимание. На выставочной площадке гостям продемонстрировали модели МАЗ-5904C2 и МАЗ-4901СО-030. Первая из них способна вывезти более 8 тонн твердых бытовых отходов, что позволит более эффективно работать на самых загруженных коммунальных маршрутах. При это объем кузова составляет 17 кубометров. В данной модели уменьшены габариты по высоте. Это серьезное преимущество для обслуживания частного сектора. Серийный мусоровоз изготавливается в соответствии с требованиями специального евростандарта.

Пожалуй, самым главным достоинством данной модели является задняя загрузка мусорных контейнеров. При такой компоновке водителям гораздо проще работать в запаркованных легковушками дворах, ведь мусорный бак можно выкатить непосредственно к мусоровозу. К слову, модель может работать с контейнерами разной вместимости – от 0,12 до 1,1 кубометра – и формы. Кроме прочего, образец может самостоятельно взвесить отходы, а также утрамбовать их для более плотной загрузки. Машина получилась более маневренной по сравнению с предыдущими образцами. К услугам водителя – комфортная кабина и специальный контрастный монитор, на который выводятся изображения с наружных видеокамер. Их, к слову, по периметру мусоровоза размещено сразу пять. Еще из удобств – возможность автоматически выгрузить мусор на полигоне. Таким образом, участие водителя в процессе загрузки-выгрузки снижается до минимума. А вот эффективность сбора твердых коммунальных отходов значительно вырастает. Отметим, что модель оснащена двигателем Ярославского моторного завода (стандарт Eвро-5), способным выдать на пике до 240 лошадиных сил.

Мусоровоз имеет функцию задней загрузки мусора
Мусоровоз имеет функцию задней загрузки мусора

Под капотом второго образца (МАЗ-4901СО-030) установлен аналогичный силовой агрегат. Однако данная модель отличается меньшим объемом (10 кубометров) и грузоподъемностью отходов. Всего за раз такой МАЗ способен вывезти около 3700 килограммов мусора. По своим характеристикам отлично подходит для небольших городов.

Экологичный транспорт

Впрочем, обзором только коммунальной техники гости не ограничились. Внимание директора "Российского экологического оператора" привлек также седельный тягач МАЗ-5440М9. На нем установлен двигатель Евро-6 мощностью около 350 "лошадок". Максимально допустимая масса автопоезда, ведомого такой моделью, может достигать 44 тонны. Отличительная особенность также в компоновке кабины. Кроме общей отличной эргономики, конструкторы смогли разместить в кабине сразу два полноценных спальных места для дальнобойщиков.

Немалый интерес вызвал и электробус МАЗ-303Е10, исполненный на базе линейки автобусов третьего поколения, четыре образца которых уже перевозят пассажиров по белорусской столице. Электробус же пока выпускается опытно-промышленной партией.

Электробус МАЗ 303Е10
Электробус МАЗ 303Е10

– Состояние окружающей среды зависит не только от структурированного обращения с отходами, – обращает внимание заместитель начальника управления продаж пассажирской техники Олег Смолянко.

– Поэтому мы уделяем немало внимания подобного рода технике. Такой электробус, в отличие от "собратьев" с динамическим зарядом, способен проехать около 300 километров одномоментно. Чтобы восполнить запас энергии, необходимо около четырех часов. Еще одной особенностью модели является расположение части батарей на крыше. А более экономный расход электричества делает эксплуатацию электробуса более рентабельной.

Не осталась без внимания российских гостей техника Минского тракторного завода и ОАО "Амкодор", также представленная на экспозиции.

Перспективы сотрудничества

В целом обе стороны нацелены на долгое и плодотворное сотрудничество.

– Мы надеемся, что сотрудничество с "Российским экологическим оператором" позволит нам увеличить объемы поставок в Российскую Федерацию, зайти в новые ниши. Также планируем разработать новые модели, востребованные как на отечественном, так и на российском и внешнем рынках

В свою очередь генеральный директор "Российского экологического оператора" Денис Буцаев высоко оценил качество техники Минского автомобильного завода, а также отметил: в Российской Федерации есть еще немало ниш, которые может занять белорусский производитель.

– Если говорить в общем, то цель визита – обмен опытом, который ваша республика имеет по обращению с отходами, превращению их во вторичное сырье. Вы достигли хорошего прогресса в данной сфере. А наше государство ставит в ней довольно амбициозные задачи. Именно с этой целью была создана компания, – пояснил руководитель.

По его мнению, достичь успеха в этом деле невозможно, просто собирая и сортируя отходы.

– Важный фактор – технологии. Как я уже говорил ранее, каждый пятый мусоровоз в России – белорусского производства, что говорит о высоком качестве. Сегодня мы посмотрели последние модели техники. Также планируем обсудить возможность создания минскими специалистами новых образцов техники, которые необходимы нашей стране, однако их нет в модельном ряде МАЗа. Подобная работа очень перспективна и необходима обеим сторонам, – заключил Денис Буцаев.

Справка:

За последние 9 лет, которые Минский автозавод занимается производством мусоровозов, на белорусские коммунальные предприятия поставлено более 500 новых единиц подобной техники различной вместимости и модификации. В производственной линейке есть мусоровозы с объемами кузова от 6 до 24 кубометров.

Минский автомобильный завод, кроме прочего, специализируется на выпуске большегрузной автомобильной, а также автобусной, троллейбусной и прицепной техники. Торговая марка МАЗ широко известна не только в СНГ, но и в зарубежье – ближнем и дальнем.

Александр Новохрост

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