И мама, и ребенок чувствуют себя хорошо: еще у одной семьи беженцев из ТЛЦ пополнение

1 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Еще один ребенок родился у беженцев, находящихся в пункте размещения неподалеку от белорусско-польской границы. Эту информацию корреспонденту БЕЛТА подтвердили в Гродненском областном клиническом перинатальном центре.

Мальчик родился 28 января. Для мамы это были третьи роды. Появился ребенок на свет с помощью кесарева сечения. "И мама, и новорожденный чувствуют себя хорошо. Для них обеспечен должный уход, есть все необходимое", - рассказали медики. Вскоре мама и ребенок будут готовиться к выписке.

Планируется, что первое время они будут находиться в кризисной комнате Красного Креста для временного размещения нуждающихся в помощи. Создавалась она как раз для приема людей в таких случаях. Там мама и малыш будут обеспечены всем необходимым, их будут посещать медработники.

В начале декабря мамами в роддоме стали сразу три беженки в возрасте 17, 25 и 34 лет. Для двух из них это были первые роды, еще одна рожала во второй раз. Родились две девочки и мальчик.

Сегодня идет 86-й день для беженцев на границе. Они находятся в пункте размещения в транспортно-логистическом центре неподалеку от белорусско-польской границы. Сейчас в ТЛЦ около 700 человек, среди них женщины и дети.

Как отметил член Совета Республики Игорь Гедич, помощь беженцам в ТЛЦ организована в штатном режиме. Они обеспечены горячим питанием, выдаются продуктовые наборы, санитарно-гигиенические принадлежности. Рядом с логистическим центром есть полевая баня, дежурят медики. За все время выдано более 230 т гуманитарной помощи, в том числе 175 т продуктов. "Беларусь развернула гуманитарный купол, обеспечивает беженцам защиту, оказывает и будет продолжать оказывать этим людям всю необходимую помощь", - подчеркнул сенатор. Он обратил внимание на то, что беженцы домой возвращаться не желают: они продолжают надеяться, что попадут в страны ЕС.-0-