I Международная выставка "Национальная безопасность. Беларусь-2022" пройдет в июне

5 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 22 по 25 июня в Минске пройдет I Международная выставка индустрии безопасности "Национальная безопасность. Беларусь-2022". Об этом БЕЛТА сообщили в Госпогранкомитете.

"Происходящие сегодня в мире события геополитического характера ставят перед учеными, специалистами-практиками, представителями науки, экспертами задачи совершенствования концептуальных основ в сфере обеспечения национальной безопасности. "Национальная безопасность. Беларусь-2022" станет первым в стране комплексным международным мероприятием для демонстрации наиболее актуальных и перспективных технологий, используемых в целях противодействия рискам и угрозам в различных сферах обеспечения национальной безопасности", - рассказали в ГПК.

Научно-деловая программа выставки включает в себя проведение конференций, семинаров, круглых столов. На мероприятиях эксперты обменяются мнениями, а также обсудят вопросы совершенствования механизмов создания благоприятных условий промышленного и научно-технического развития в сфере обеспечения национальной безопасности. В центре внимания также будут аспекты международного сотрудничества по данному направлению.

Организаторами выставки выступают Государственный секретариат Совета безопасности Республики Беларусь, Управление делами Президента и РУП "Национальный выставочный центр "БелЭкспо" при поддержке соответствующих министерств и ведомств Беларуси, в том числе представителей силового блока страны.-0-