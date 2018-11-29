И ответственность, и право

Совет Министров Беларуси утвердил положение о порядке предварительной идентификации пользователей интернет-ресурса: соответствующее постановление №850 принято 23 ноября 2018 года и вступает в силу с 1 декабря. Документом определяется порядок предварительной идентификации владельцем интернет-ресурса или сетевого издания пользователей, которые размещают на сайте информационные сообщения или материалы, а также оставляют свои комментарии.

Согласно постановлению, предварительная идентификация будет проводиться при создании пользователем учетной записи на интернет-ресурсе путем заключения пользовательского соглашения. Задача владельца интернет-ресурса – обеспечить соответствие данного соглашения (в том числе в части перечня собираемых персональных данных пользователя) требованиям белорусского законодательства. Короче говоря, заключивший такое соглашение пользователь документально подтверждает свое согласие с тем, что размещение им на интернет-ресурсе сообщений или материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Республики Беларусь, – противозаконно. После активации учетной записи придет СМС с кодом на указанный при заполнении соглашения номер мобильного телефона или с использованием других данных и технических средств, позволяющих идентифицировать личность пользователя. Причем на один номер мобильного или вариант идентификационных данных можно будет зарегистрировать только одну учетную запись на конкретном интернет-ресурсе. После активации учетной записи можно будет размещать на сайте сообщения, материалы, комментарии к сообщениям других пользователей, но при условии авторизации на сайте, после ввода логина и пароля, указанных при регистрации.

Пользователь всегда сможет в любое время расторгнуть пользовательское соглашение в одностороннем порядке. Но при этом сведения, полученные при предварительной идентификации пользователя, а также данные о размещении или изменении им сообщений на интернет-ресурсе, в течение года с даты расторжения соглашения должны будут храниться на размещенных на территории Беларуси серверах. Безусловно, владельцы интернет-ресурсов не будут иметь прав без согласия пользователей разглашать сведения, указанные в заключенных соглашениях. Но в порядке, установленном законодательством, такие сведения могут быть предоставлены по требованию органов прокуратуры, Комитета государственного контроля, Министерства информации, налоговых органов, судов и органов, ведущих оперативно-разыскную деятельность.

А что будет на практике? Как уже многие поняли, тем, для кого интернет давно стал надежным помощником в выполнении служебных и личных мирных задач, бояться нечего, для них ничего не изменится. Какая разница, есть идентификационные данные у кого-то или нет, если день за днем человек честно делает свою работу или проводит досуг в Сети? Но почему-то не для всех это подходит, надо почему-то скрываться. Но что мешает открыто выступать в Сети, отстаивая свою точку зрения? Вот здесь и истина: здоровый инстинкт самосохранения срабатывает без сбоев – в постановлении четко указано, в какие инстанции могут быть предоставлены идентификационные данные отдельных пользователей, которые, мягко скажем, не уверены в том, что не нарушают законы в интернете. А какая разница, где нарушается законодательство: в реальном мире или виртуальном? Никакой. Ответственность должна быть одинаковой.

Поэтому и идентификация должна быть: как в повседневной жизни без паспорта человеку никак не обойтись, так и в сетевой жизни настал момент, когда в ней необходима своего рода визитная карточка. Согласитесь, гораздо спокойнее, когда вы решаете деловые, служебные или личные вопросы с людьми, которые не скрывают своих контактных данных и всегда находятся на связи, – это внушает определенное доверие. Тем более, если это происходит в интернете – сколько разных историй становится предметом расследования правоохранительных органов, когда люди неосмотрительно входят в контакт со всевозможного рода мошенниками, доверяя им свои деньги, имущество, здоровье, честь и достоинство.

Наконец настал тот момент, когда некоторые должны задуматься, прежде чем что-то рассказать или прокомм?нтировать, либо провернуть какое-нибудь сомнительное дельце. Кстати, это общемировая практика: все развитые страны давно ставят в интернете барьеры вседозволенности и безнаказанности.