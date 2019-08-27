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27 августа 2019, 15:44

I Республиканский форум вожатых БРПО пройдет в Минске

Фото из архива
Фото из архива

27 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. I Республиканский форум вожатых Белорусской республиканской пионерской организации "Будущее за нами!" пройдет 12-13 сентября в Минске, сообщила корреспонденту БЕЛТА председатель Центрального совета БРПО Александра Гончарова.

Такое решение принято на IV Пленуме Центрального совета общественного объединения, который состоялся сегодня в Республиканском доме молодежи. "На фестиваль, приуроченный ко Дню пионерской организации, приедут председатели областных, районных и городских советов БРПО. На протяжении двух дней их ожидает интересная и разнообразная программа. В первую очередь, мы поделимся с ними опытом методической работы, проведем ряд интенсивов и лекций. Кроме того, будет предусмотрена программа для победителей республиканской интеллектуально-творческой игры "Пароль - "Октябренок": покорители вершин", - рассказала Александра Гончарова.

Новый учебный год будет насыщенным для пионерской организации. "В частности, мы планируем провести международную акцию БРПО и Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников" по роуп-скиппингу "На спорте!". Мы также запустим новый большой проект - тимуровскую игру "ДобраДел" и проведем республиканский пионерский фестиваль "Огонек приглашает друзей". Традиционно пройдут всеми любимые проекты - интеллектуально-развлекательная игра "Пионерский квиз", военно-патриотическая игра "Зарница" и благотворительная акция "Чудеса на Рождество". Мы планируем также провести конкурс малых грантов организационных структур БРПО", - отметила Александра Гончарова.-0-

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