И снова — лучшие! "Евроопт" и "Е-доставка" получили золото в 12 номинациях "Народной марки" и "Бренда года"

Начало нового календарного года – это время подведения итогов года минувшего. Не исключение – и оценка предпочтений белорусов. Так, в январе 2021 года были вручены награды двух престижных премий: "Народная марка" и "Бренд года".

Обе премии – это честная оценка товаров, брендов и услуг от лица самых строгих критиков: потребителей. Но особенно примечательно то, что по итогам и "Народной марки", и "Бренда года" суммарно сразу 12 наград отправились в копилку холдинга "Евроопт".

По итогам "Народной марки" и "Бренда года" 12 наград отправились в копилку холдинга "Евроопт"

По итогам голосования потребителей, участвовавших в исследовании организаторов премии "Народная марка", проекты крупнейшей белорусской торговой сети удостоились наград в 7 номинациях:

• Гран-при в категории "Услуги"

• Сеть магазинов формата "у дома"

• Сеть супермаркетов

• Сеть гипермаркетов

• ТМ "Е-доставка" – победитель в номинации "Онлайн-гипермаркет"

• ТМ "Бабушкина кухня" – "Торговая марка крупы"

• ТМ Gusto – "Замороженные овощные смеси"

Премия "Народная марка" определяет лидирующие бренды Беларуси путем открытого опроса жителей всех регионов страны

– Присуждение премии "Народная марка" уже стало доброй традицией, отмечающей завершение года и старт нового сезона для предприятий престижными наградами, являющимися доказательством успешной работы на рынке – знаком народной любви и признания. В прошлом году маркетинг предприятий столкнулся с новыми вызовами, которые сопровождались падением бюджетов и прочими потрясениями. Тем ценнее стало признание потребителей, которые отдали свое предпочтение брендам, – отмечают организаторы премии "Народная марка".

По результатам конкурса "Бренд года" компания получила 4 золотые медали в потребительских номинациях:

• Гипермаркеты

• Магазины "у дома"

• Онлайн-гипермаркет (для ТМ "Е-доставка")

• Замороженные овощи и смеси (для ТМ Gusto)

Четыре золота в потребительской номинации и премию "Лучший digital-бренд" получил "Евроопт" на церемонии вручения профессиональной премии "Бренд Года"

В рамках церемонии награждения победителей конкурса "Бренд года" состоялось и вручение специальной премии в номинации "Лучший digital-бренд" от компании Artox. Третий год подряд "Евроопт" заслуженно забрал и эту престижную награду.

Руководитель Профессионального конкурса "Бренд года" Владислав Шумский высоко оценил деятельность "Евроопт":

– Важной частью нашего конкурса является Потребительская номинация. Победители определяются путем опроса белорусов по всей стране с помощью онлайн-технологий. "Золото", полученное торговой сетью "Евроопт" и онлайн-гипермаркетом "Е-доставка", говорит о том, что именно эти бренды потребители называли чаще всего в соответствующих категориях. Стоит отметить, что за 10 лет, которые наш конкурс проводится в Беларуси, "Евроопт" не раз побеждал в различных номинациях, подтверждая выбор покупателей.

Егор Хрусталев: "Мы искренне благодарны за оказанное нам доверие и сделаем все, чтобы покупки в наших магазинах и дальше приносили только приятные эмоции!"

– Каждый день покупки в наших магазинах совершают около 1 000 000 жителей из всех регионов страны. А онлайн-гипермаркет "Е-доставка" доставляет товары даже в самые отдаленные деревни Беларуси. Сразу 12 наград подтверждают, что наш ассортимент, сервис и цены нравятся покупателям. Это лучший стимул и впредь оставаться лидером рынка. Мы искренне благодарны за оказанное нам доверие и сделаем все, чтобы покупки в наших магазинах и дальше приносили только приятные эмоции! – прокомментировал результаты премий "Народная марка" и "Бренд года" руководитель пресс-службы торговой сети "Евроопт" Егор Хрусталев.

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