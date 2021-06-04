IATA призвала Европу отменить запрет на полеты над Беларусью

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) считает, что директива Европейского агентства по авиационной безопасности (EASA) по безопасности полетов в воздушном пространстве Беларуси является политизацией авиационной безопасности. Соответствующее сообщение опубликовано в пятницу на сайте IATA, сообщает ТАСС.

IATA призывает к проведению независимого расследования в связи с инцидентом Ryanair. "Запрет европейским самолетам использовать воздушное пространство Беларуси с помощью директивы по безопасности также является политизацией авиационной безопасности. Такое развитие событий вызывает разочарование. EASA должно отменить свой запрет и позволить авиакомпаниям управлять безопасностью, как они это делают каждый день - с помощью обычных оценок операционных рисков", - указывается в заявлении.

"Политика никогда не должна вмешиваться в безопасную эксплуатацию самолетов, а политики не должны использовать авиационную безопасность как прикрытие для достижения политических или дипломатических целей", - приводятся в документе слова генерального директора IATA Вилли Уолша.

2 июня EASA призвало государства - члены ЕС прекратить полеты в воздушном пространстве Беларуси из-за инцидента с самолетом ирландской авиакомпании Ryanair. Оно издало директиву с призывом к национальным компетентным органам в государствах - членах EASA проинструктировать эксплуатантов воздушных судов, основной офис которых находится на их территории, о том, что выполнение полетов в воздушном пространстве Беларуси больше не разрешено. В агентстве отметили, что исключения составляют ситуации, когда это необходимо для обеспечения безопасности пассажиров в непредвиденных ситуациях.

Самолет авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины - Вильнюс, 23 мая приземлился в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Для сопровождения лайнера был поднят дежурный экипаж истребителя МиГ-29. После посадки информация о минировании не подтвердилась. Позже стало известно, что на борту самолета находился разыскиваемый властями один из основателей признанного в Беларуси экстремистским Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов Беларуси. Вечером того же дня самолет вылетел из Минска и вскоре приземлился в Вильнюсе.-0-