Ибраимов: вызывает глубокое уважение, как Беларусь хранит память о войне

5 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вызывает глубокое уважение, как Беларусь хранит память о войне, заявил журналистам Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Беларуси Эрмек Ибраимов, передает корреспондент БЕЛТА.

"Я постоянно говорю, что вызывает глубокое уважение, как Беларусь хранит память о войне. На меня лично это производит сильное впечатление", - сказал Эрмек Ибраимов.

Сегодня посол принял участие в торжественной церемонии возложения цветов к памятнику Герою Советского Союза Джумашу Асаналиеву, совершившему подвиг в бою при освобождении Беларуси в 1944 году. "Однажды, проезжая мимо, я остановился посмотреть на памятник и был приятно удивлен, как местные коммунальные службы и жители ближайших домов ухаживают за ним. Пользуясь случаем, хотел бы выразить глубокую признательность Беларуси за то, что вы храните эту память, - отметил он. - Кыргызстан также хранит память о Великой Отечественной войне, мы чтим наших ветеранов и 9 Мая для нас - священный праздник".

Памятник Герою Советского Союза Джумашу Асаналиеву установлен 1 июля 2005 года по инициативе посольства Кыргызстана в Беларуси.

Джумаш Асаналиев (10 мая 1923 года - 25 июня 1944 года) - пулеметчик 199-го гвардейского стрелкового полка 67-й гвардейской стрелковой дивизии 6-й гвардейской армии 1-го Прибалтийского фронта. Во время боя в районе деревни Лабейки Витебской области 25 июня 1944 года разрывом вражеской мины бойцы расчета были выведены из строя. Оставшись один, Асаналиев продолжал вести бой. Когда враги подошли совсем близко, не желая сдаваться в плен, он придвинул к себе пулемет, чтобы тот не достался врагу, встал на колени и прижал к груди последнюю противотанковую гранату, взорвав себя и окруживших его фашистов. Посмертно ему присвоено звание Героя Советского Союза.-0-

Фото Оксаны Манчук