Идеальное сочетание комфорта и экологии! Новоселы поделились впечатлениями про комплекс "Парк Челюскинцев"

Все больше городских жителей делают выбор в пользу экологии. Сегодня особое значение приобретает не только удобная городская инфраструктура, но и возможность быть ближе к природе.

Именно поэтому многофункциональный комплекс "Парк Челюскинцев" пользуется такой популярностью! Это элитный район столицы, который сочетает все важные для горожан характеристики: экологичность, функциональность и транспортную доступность.

На днях жильцы еще нескольких новых секций дома №1 комплекса "Парк Челюскинцев" получили ключи от своих квартир и поделились первыми впечатлениями от увиденного.

Клиентам не терпится увидеть свои новые квартиры

МК "Парк Челюскинцев" - отличная альтернатива загородной недвижимости, проект, максимально ориентированный на экологию. Комплекс находится на пересечении проспекта Независимости и улицы Макаенка. Рядом, буквально в нескольких метрах, раскинулись красивейшие столичные парки – Ботанический сад и Парк Челюскинцев.Благодаря им Первомайский район занимает первое место в городе по чистоте воздуха.

Идеальное место для жизни молодой семьи

Здесь много развлечение для детей и взрослых

Каждый сможет найти занятие по душе

Настоящее единение с природой

Отличное место для здорового образа жизни

Неслыханное количество зелени, игровые и спортивные площадки, зоны активного отдыха и развлечений, места для прогулок и уединения – все можно найти в этой локации.

Все самое необходимое – в шаговой доступности

Комплекс интегрирован в природную среду таким образом, что из панорамных окон квартир открываются невероятные пейзажи. Достаточно один раз увидеть, чтобы влюбиться в это место!

Так и случилось с клиенткой Ириной Орловой. Она в восторге и от благоустроенного района, и от самой квартиры.

Ирина Орлова в восторге от новой квартиры

"Панорамные окна нашей квартиры выходят на проспект и во двор. Отсюда открывается просто невероятный вид. Квартира роскошная, очень светлая. Большой плюс – свободная планировка. Это значит, что нам не придется ломать стены и выносить мусор. Здесь есть простор для творчества, можно воплотить любые дизайнерские решения", - рассказала она.

Из окон некоторых квартир открывается шикарный вид на проспект

Вид из окна на парк завораживает!

По словам Ирины, квартира настолько хороша, что от пребывания в ней получаешь удовольствие даже сейчас, когда нет ремонта.

Женщине понравились широкие лифты фирмы OTIS и красивые подъезды с дизайнерскими лобби, безбарьерными входами и велопарковками. Все здесь сделано на самом высоком уровне. Есть место, чтобы оставить коляску, встретить гостей и пообщаться с соседями.

"Мы, наверное, одними из первых купили здесь квартиру, цена получилась довольно доступной для обычных белорусов. Купили в рассрочку и остались очень довольны", - подчеркнула Ирина.

Дом №1 МК "Парк Челюскинцев" - идеальный в плане расположения вариант. Отсюда можно за несколько минут добраться не только до парков, но и до станций метро "Московская" и "Парк Челюскинцев". Они находятся на одинаковом расстоянии от дома.

Рядом с домом удобная транспортная развязка

Многофункциональный комплекс "Парк Челюскинцев" - уникальный проект, так как парковая зона здесь тесно переплетается с насыщенной социальной инфраструктурой.

Для владельцев автомобилей есть подземная охраняемая гараж-стоянка в подвальной части здания со шлагбаумом и комнатой круглосуточной охраны. Парковки также расположены по периметру территории всего комплекса.

На первых двух этажах дома расположены торгово-административные помещения и жильцам будем удобно спуститься к парикмахеру, забежать в магазин или даже офис в собственном доме.

Также на территории находится детский сад на 90 мест, есть современные игровые и спортивные площадки, в пешей доступности – школы и гимназии, поликлиники и Первая городская больница, Детская железная дорога, спортивно-оздоровительный комплекс "Олимпийский" и центр "Фристайл" с аквапарком и боулингом.

На территории находится детский сад

Есть игровые площадки...

... и спортивные площадки с самым современным покрытием

Достаточно проехать одну остановку на метро или пару остановок на наземном общественном транспорте, и вы окажетесь возле Национальной библиотеки Беларуси. Здесь находится еще одна красивая парковая зона, а также торгово-развлекательный центр Dana Mall c кинотеатром, детским научно-познавательным центром и одним из самых больших фудкортов Беларуси.

Такой набор удобств впечатлил Даниила и Валерию. Ребята сейчас живут в другом районе и выбрали "Парк Челюскинцев" именно из-за расположения.

Даниил и Валерия уже планируют ремонт

"Здесь красивый вид на парк и неплохая инфраструктура. Отсюда можно доехать до любой части города довольно быстро", - рассказывает Даниил.

"Красивый вид из окна, красивые дома и сам район. На первом этаже – детский сад. Много удобств, которые в будущем будут очень нужными для молодой семьи", – добавляет Валерия.

Впечатлила ребят и зеленая зона. С 12 этажа, где находится их квартира, открывается шикарный вид на парк.

"Минск – густо населенный город, здесь не так много зелени, а тут вышел и уже в парке. А еще проехал пять минут и в крупном торговом центре", - радуются новоселы.

Экология и комфорт – идеальное сочетание

Хотите переехать в многофункциональный комплекс "Парк Челюскинцев" и лично оценить преимущества этого места? Наши менеджеры с удовольствием подберут подходящий именно вам вариант.

Номер для связи через мобильных операторов 7675, городские телефоны: +375 17 269−32−90, +375 17 39−39−465.

Купить квартиру в готовых домах многофункционального комплекса "Парк Челюскинцев" можно также в офисах продаж в Минске у ст. м. Восток по адресу: ул. Мстиславца, 9 (Dana Center, 1-й этаж, работает в будние дни с 8:30 до 20:30, в выходные и праздники – с 9:00 до 20:00) и ул. Мстиславца, 11 (Dana Mall, 1-й этаж, работает ежедневно с 9:00 до 22:00).

Предложение доступно не только столичным жителям! Наши региональные менеджеры по продажам работают в 41 городе страны: Барановичи, Бобруйск, Кировск, Быхов, Брест, Витебск, Фаниполь, Гомель, Жодино, Гродно, Жлобин, Лида, Новогрудок, Кореличи, Могилев, Мозырь, Новополоцк, Верхнедвинск, Орша, Пинск, Столин, Речица, Шклов, Чечерск, Светлогорск, Солигорск, Слуцк, Борисов, Молодечно, Заславль, Несвиж, Толочин, Дубровно, Костюковичи, Калинковичи, Петриков, Ельск, Полоцк, Чашники, Лепель, Чаусы. У них вы можете получить профессиональную консультацию, выбрать квартиру и заключить договор!

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МК "Парк Челюскинцев" - новый стиль жизни современного города!

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