Идею создания фильма о дипломате Андрее Громыко обсуждали журналисты и эксперты Беларуси и России

18 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Идею создания многосерийного фильма о советском дипломате Андрее Громыко обсуждали на III Заседании Клуба главных редакторов и экспертов Беларуси и России. Об этом сообщил журналистам заместитель главного редактора "Российской газеты" Андрей Першин, передает корреспондент БЕЛТА.

Как рассказал Андрей Першин, эта тема была озвучена на III Заседании Клуба, приуроченного 110-летию известного советского дипломата и государственного деятеля Андрея Громыко - уроженца Гомельской области. В качестве почетного гостя на мероприятие был приглашен его внук - доктор политических наук член-корреспондент РАН, директор Института стран Европы РАН Алексей Громыко. Во время одного из заседаний клуба он напомнил, что ранее были планы и подготовлен сценарий фильма о его родственнике, который многое сделал для страны.

"К сожалению, план по созданию многосерийного художественного фильма был забыт. И сейчас у представителей белорусского МИД и представителей структур Союзного государства эта тема нашла положительный отклик. Будем надеяться, что со временем увидим фильм, в котором главный герой будет показан несхематично, как это нередко бывает в исторических картинах. Зачастую в них преобладают только две краски - белая и черная. Важно, чтобы был показан многосторонний живой человек со своими эмоциями, переживаниями. При этом будет дана не политическая, а объективная оценка Андрею Громыко и как выдающемуся деятелю, и как человеку", - рассказал Андрей Першин.

Комментируя итоги III Заседания Клуба главных редакторов и экспертов Беларуси и России, он отметил пользу этих встреч. "Здесь идет откровенный разговор. Он не столько о достижениях, сколько о проблемах, которые существуют в двусторонних отношениях, и путях их преодоления. Журналисты откровенно беседуют о положении в мире, Европе. Делятся собственными мнениями и далеко не всегда эти мысли совпадают, хоть мы коллеги и партнеры, представляем СМИ дружеских государств. Возникают интересные дискуссии", - сказал Андрей Першин. По его мнению, диалог в таком формате очень полезен, кроме того, он позволяет ближе познакомиться со странами.

Клуб главных редакторов и экспертов Беларуси и России создан в ноябре 2018 года. Соучредитель профессионального объединения - Белорусский союз журналистов. По договоренности его участников он носит открытый характер. На заседания приглашают ведущих политиков и экспертов двух стран. Первое заседание прошло в государственной резиденции "Вискули" в Беловежской пуще, второе - в Москве.-0-