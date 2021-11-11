Идти ли на референдум по новой Конституции? Мнение замглавы Администрации Президента

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ пояснила, зачем участвовать в референдуме по новой редакции Конституции Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Ольга Чуприс отметила, что граждане сами должны решать, будут ли они участвовать в референдуме или нет, за что будут голосовать - за действующую Конституцию или новую. Однако, обратила внимание замглавы Администрации Президента, если люди не придут на референдум или проголосуют против новой Конституции, то ничего страшного не произойдет, просто нынешний Основной закон сохранит свое действие.

"Хуже не будет. Но что не получит развитие и чего мы не получим в конечном итоге из того, что предложено: граждане, находящиеся под стражей, не смогут по-прежнему голосовать; не будет ограничения президентских сроков; не будет права на конституционную жалобу. Кроме того, инвалиды, пенсионеры, молодежь, которые внесли свои предложения и идеи которых закреплены в проекте Основного закона, не получат того, чего ожидали", - подчеркнула Ольга Чуприс.-0-