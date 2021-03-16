Игорь Демиденко представлен в качестве командующего войсками ЗОК

16 марта, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Генерал-майор Игорь Демиденко сегодня представлен личному составу в качестве командующего войсками Западного оперативного командования, передает корреспондент БЕЛТА.

Представил командующего личному составу ЗОК министр обороны Виктор Хренин. Министр отметил, что Игорь Демиденко хорошо знаком с Западным оперативным командованием, ранее служил здесь, и этот опыт поможет качественно и эффективно выполнить возложенные на командующего задачи.

Виктор Хренин

"Задачи, которые поставлены главой государства, министром обороны, связаны, прежде всего, с поддержанием боевой и мобилизационной готовности соединений и воинских частей войск Западного оперативного командования, а также с выполнением с хорошим качеством мероприятий оперативной и боевой подготовки", - отметил Игорь Демиденко. Еще одна задача - подготовка к совместным стратегическим учениям с Вооруженными силами Российской Федерации. Основная фаза этих учений будет проходить именно на полигонах ЗОК.

Игорь Демиденко отметил, что с каждым годом наращиваются мероприятия оперативной и боевой подготовки в соседних государствах. В связи с этим будет возрастать и интенсивность занятий с белорусской стороны, в том числе по выполнению стрельб, вождению боевых машин, тактической и огневой подготовке. "На данный момент угроз нет, но риски существуют всегда, и даже в мирное время. Вооруженные силы, в том числе и войска Западного оперативного командования, предназначены для того, чтобы угрозы не появились", - подчеркнул командующий ЗОК.

Также Игорь Демиденко затронул тему строительства и развития войск ЗОК. Этому вопросу уделяется большое внимание. Новая техника продолжает поступать в войска. В этом году, в частности, поступит комплект бронетранспортеров для целого отдельного механизированного батальона.-0-

Фото Леонида Щеглова