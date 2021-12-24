Игорь Карпенко приостанавливает членство в КПБ

24 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В связи со вступлением в должность председателя Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко приостанавливает членство в Коммунистической партии Беларуси. Об этом БЕЛТА сообщили в КПБ.

"17 декабря состоялось внеочередное заседание Бюро Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси. Был рассмотрен ряд организационных вопросов, в том числе заявление второго секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси Игоря Карпенко", - рассказали в КПБ.

В частности, постановили: в соответствии со ст.32 Избирательного кодекса Беларуси, пунктом 3.13 Устава КПБ и в связи со вступлением в должность председателя Центральной комиссии по выборам и проведению республиканских референдумов Игорь Карпенко приостанавливает членство в партии с 17 декабря, а также освобождается от исполнения обязанностей второго секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Беларуси и члена Бюро ЦК КПБ.-0-