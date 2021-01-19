Игорь Макар предлагал сливать властям Беларуси информацию за крупное вознаграждение - МИД опубликовал аудиозапись

19 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Находящийся за рубежом и распространяющий якобы изобличительные сведения о белорусских правоохранителях Игорь Макар сам предлагал официальному Минску информацию в обмен на крупное вознаграждение. Соответствующую аудиозапись опубликована на сайте МИД Беларуси, сообщает БЕЛТА.

На аудиозаписи - разговор сотрудника посольства Беларуси в Литве с Игорем Макаром, который предлагает за внушительное вознаграждение предоставлять определенную информацию.

Тег audio не поддерживается вашим браузером.

Ранее в Министерстве иностранных дел Беларуси ответили на вопрос представителей СМИ относительно прозвучавшей накануне информации, что распространяющий якобы изобличительные сведения о белорусских правоохранителях Игорь Макар обращался в одно из белорусских посольств.

"На самом деле этот индивид нам довольно давно знаком, поэтому мы с определенным скепсисом наблюдали за всей возней, которая раскрутилась вокруг его высказываний. Мы также отметили реакцию наших украинских коллег, которые чуть ли не решили выстроить на этом целое новое расследование. Притом понятно, что исключительно по политическим причинам, - сказал пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз. - Так вот, знаком нам он потому, что действительно трижды обращался в наше посольство в Литве летом 2020 года. И из этих обращений совершенно понятны все его мотивы. Но мы терпеливо ждали, когда же к нам установленным порядком обратится украинская сторона за правовой помощью, как она и заявляла, чтобы провести объективную проверку".

"Поскольку до настоящего времени так никто и не обратился, в их желании быть объективными возникают резонные сомнения, и дальше ждать, наверное, не имеет смысла. У нас есть убедительные свидетельства, в том числе аудиозапись, которая недвусмысленно демонстрирует явные мошеннические цели данного дельца. Чтобы не быть голословными, мы сегодня же готовы предать их гласности. При их прослушивании рекомендую вспомнить одну из цитат данного персонажа: "…я всегда был честен и порядочен", - заявил Анатолий Глаз.

Он подчеркнул, что по линии соответствующих служб материалы переданы Польше, Литве и Германии. В случае поступления есть готовность рассмотреть и обращение украинской стороны.-0-