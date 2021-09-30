Игорь Тур: гражданское противостояние в Беларуси необходимо лишь беглой оппозиции

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гражданское противостояние в Беларуси необходимо лишь беглой оппозиции. Такое мнение высказал политический обозреватель Игорь Тур в эфире программы "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, комментируя недавнее убийство сотрудника Комитета государственной безопасности, сообщает БЕЛТА.

"Это открытое противостояние на самом деле вообще никому не нужно. В Беларуси это не нужно никому. Можно придерживаться любых политических взглядов, по-разному относиться к разным политическим, медийным фигурам, чиновникам. Но эти конфликты - это последнее, что нам нужно. Это нужно тем людям, которые находятся за рубежом и в этих конфликтах не участвуют, а пытаются снять сливки для себя любимых с того, что внутри происходит какая-то каша, бурление и какие-то проблемы", - убежден Игорь Тур.

По мнению журналиста, вероятность открытого столкновения белорусов с разными взглядами некоторое время будет сохраняться. Но в будущем подобные конфликты повторяться не будут, считает политический обозреватель.

Во время передачи показали несколько выступлений лидеров и активных участников оппозиционных движений, которые сейчас находятся за пределами Беларуси. Реагируя на убийство сотрудника КГБ, все они призвали к эскалации конфликта в стране и применению силы в отношении людей, поддерживающих белорусское государство. "Это бизнес. Каждый из этих людей не живет в Беларуси. Проблемы в Беларуси их никак не коснутся. То, к чему они призывают, это либо начало, либо начало с продолжением гражданской войны. Гражданская война - это смерти, боль. Это в конечном итоге высочайшая вероятность развала государства. Их это совершенно никак не касается", - подчеркнул Игорь Тур.-0-