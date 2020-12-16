Игры Belatra теперь в онлайн-казино Parimatch

Компания Parimatch рада анонсировать партнерство с крупнейшим белорусским разработчиком игрового софта для онлайн-казино Belatra. Пользователи получили доступ к 48 топовым слотам оператора, среди которых такие хиты, как J.Monsters и Lucky Bank Robbers.

Компания Belatra была основана в 1993 году, а с 2010-го приступила к интеграции разработок в виртуальный сектор. За время успешной работы было создано более 100 игр различных типов – слоты, видеопокеры, слотмино, hi-lo, электронные рулетки и прочие. Разработчик поставляет свои игровые автоматы во множество стран мира, делая основной акцент на страны СНГ, США, Перу, Литву и Мальту.

Игровой софт провайдера сертифицирован белорусскими лабораториями и имеет свидетельства о включении игровых автоматов в Государственный реестр моделей игровых автоматов, допущенных к использованию в Республике Беларусь. Кроме того, продукция разработчика проверена ведущими лабораториями мира: Gaming Laboratories International, Trisigma, SIQ Gaming Technologies, BMM testlabs.

Процессы, которые определяют результаты вращений, происходят на сервере производителя. Результаты выдает Генератор Случайных Чисел, который проверяется и сертифицируется соответствующими управлениями. Предугадать исход вращения невозможно – вращения выпадают исключительно в рандомном порядке.

— Находясь на передовой гемблинг-индустрии в Беларуси, мы стремимся предложить нашим пользователям самый лучший опыт, поэтому мы всегда в поиске новых партнерств. Belatra — признанный игрок на рынке. Слоты разработчика — это качественное программное обеспечение с четкой графикой, ярким дизайном и продуманным сюжетом. Уверен, пользователи оценят их по достоинству, – отметил Юрий Филипченко, руководитель направления онлайн-казино Parimatch.

Партнерство Parimatch с Belatra – очередной шаг на пути к лидерству в индустрии азартных игр на белорусском рынке.

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