Игуменья Гавриила: наш общий долг - сохранить мир и согласие на родной земле

17 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Наш общий долг - сохранить мир и согласие на родной земле, заявила во время женского форума "За Беларусь" настоятельница Гродненского Свято-Рождество-Богородичного cтавропигиального женского монастыря игуменья Гавриила, передает корреспондент БЕЛТА.

"Наш общий долг - сохранить мир и согласие на родной земле. Прошу всех хранить в своих сердцах веру и любовь к Богу, родине, родным и близким", - сказала игуменья Гавриила.

По ее словам, церковь находится вне политики. "Но она всегда со своим народом, - отметила игуменья. - Во время, когда над белорусской землей нависла опасность разделения, мы собрались, чтобы обратиться ко всем белорусочкам. Всех вас Творец наградил высшим даром материнства. Вы - носительницы нежности, добра, справедливости и вам пора вспомнить о своем истинном призвании - быть добрыми, нежными и любящими матерями и женами".-0-