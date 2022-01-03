Игуменья Гавриила о помощи беженцам: каждый человек должен заботиться о ближних

3 января, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Каждый человек должен заботиться о ближних, мир спасет именно доброта. Такое мнение сегодня журналистам высказала настоятельница Гродненского Свято-Рождество-Богородичного ставропигиального женского монастыря игуменья Гавриила, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня для беженцев на границе идет 57-й день. Сейчас около 500 человек, в том числе женщины и дети, находятся в транспортно-логистическом центре "Брузги" недалеко от белорусско-польской границы. Сегодня беженцев в ТЛЦ посетили игуменья Гавриила и председатель Постоянной комиссии по образованию, науке, культуре и социальному развитию Совета Республики Виктор Лискович. Они передали находящимся здесь людям продукты, в том числе сладкие новогодние подарки для детей.

"Сейчас предрождественские дни, и каждый ждет чуда, милосердия, любви и сострадания. В благотворительности, любви и милосердии проявляется наша человечность. Как можем мы не поддерживать ближних, не заботиться о них! Я уверена, что мир спасет не только красота, но прежде всего доброта", - сказала игуменья Гавриила. Сладости и продукты, доставленные беженцам, - белорусского производства. Настоятельница монастыря отметила, что не в первый раз приезжает с помощью к людям в ТЛЦ, и подчеркнула, что они полюбили именно белорусские продукты.

"Продолжаются новогодние праздники. В эти дни очень важно, чтобы каждый ребенок, находящийся на территории Беларуси, чувствовал заботу и внимание. Очень важно, несмотря на все трудности, помочь этим малышам почувствовать себя детьми. Хорошо, что ни сами дети, ни взрослые не теряют оптимизма и надежды на благополучное для них разрешение ситуации", - отметил Виктор Лискович. Он подчеркнул, что белорусская сторона делает все, чтобы обеспечить этих людей необходимым. В том числе продолжает работать мобильный образовательный центр. Сенатор рассказал, что беженцы благодарны Беларуси за то, что они находятся в тепле, под крышей, обеспечены питанием и всем необходимым.-0-