Игуменья Гавриила: шаг навстречу друг другу и примирению должен каждый делать сам

28 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шаг навстречу друг другу и примирению должен каждый делать сам, заявила в эфире СТВ настоятельница гродненского Свято-Рождество-Богородичного ставропигиального женского монастыря игуменья Гавриила, сообщает БЕЛТА.

"Ситуация сложная, я бы сказала, скорбная, потому что у нас получается сейчас недопонимание друг друга не только в обществе в целом, а недопонимание в наших маленьких ячейках: на работе, в транспорте и даже в семье. Конечно, должны быть разномыслия, не может быть одного видения, одного понимания: у каждого свой разум, мысли свои, и именно вот в разномыслии рождается истина. Но когда, я скажу, толпа, не дает слово ответить ни депутату, ни кому-то из представителей власти, а только кричит "Позор!" или "Уходи!", страшные слова "Не забудем, не простим!" - ну как можно разговаривать? И стоящие люди на митингах, они же в большей части, я думаю, считают себя верующими. Не имеет значения, верующие римско-католической церкви, православной, протестанты, иудеи или мусульмане - считаются верующими. Но что Господь сказал в Евангелии? Прощайте друг друга, потому что Отец ваш небесный простил каждого из вас, - сказала игуменья Гавриила. - Мне кажется, шаг навстречу друг другу к примирению должен каждый делать сам".

По ее словам, церковь надполитична. "Священник не должен разбираться, какую политическую позицию или сторону избирает Иван, Мария, Дарья, Семен. Задача священнослужителя - помочь душе мятущейся, душе заблудшей найти в первую очередь мир с Богом, - отметила Игуменья. - Дело церкви - молиться о душах, вот о тех, кто идет по одну или по другую сторону баррикад, не сталкивать их, а молиться Господу".

Игуменья Гавриила подчеркнула: "Завершающийся Успенский пост, посвященный Божией Матери, пусть нас немножечко остудит, пусть научит нас думать о своих грехах. И тогда действительно, когда займемся работой над самими собой, нам нечего будет искать у других".-0-