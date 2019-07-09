II Европейские игры стали наиболее доступным массовым мероприятием для людей с инвалидностью в Беларуси

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Офис по правам людей с инвалидностью и кафедра международного туризма Белорусского государственного университета подвели итоги мониторинга доступности объектов, на которых проходили мероприятия II Европейских игр, передает корреспондент БЕЛТА.

"II Европейские игры, которые прошли в Минске с 21 по 30 июня, стали одним из самых доступных массовых мероприятий, которые проходили в Беларуси. И хотя на всех объектах, которые мы исследовали, были недочеты, сделано очень много для повышения доступности, особенно в условиях ограниченного времени. Дирекция мероприятия шла на контакт, сотрудничала с нами, прислушивалась к советам", - отметила координатор мониторинга, старший преподаватель кафедры международного туризма БГУ Наталья Борисенко-Клепач.

Мониторинг соответствия объектов формату "доступного туризма для всех" проводили волонтеры, которые прошли специальное обучение. Среди них были сами люди с инвалидностью, их сопровождающие, студенты, просто заинтересованные. Для исследования была адаптирована к белорусским реалиям уже известная методология. В ней перечислены нормы, которые необходимы для людей с разной инвалидностью. Например, парковка и пути движения, виды и размеры пандусов, ширина входов, адаптированность санузлов и т.д.

Волонтеры с 12 по 30 апреля исследовали 63 объекта, включенные в Карту гостя II Европейских игр, - как спортивные (все 16), так и гостиницы, фан-зоны, музеи, кафе. При этом оценивались вход, прилегающая к объекту территория, доступность туалета, наличие пандуса или подъемника, пункта организации питания, указатели и кассы.

"Мы пытались делать не статическую оценку, а влиять на доступность инфраструктуры. А также обеспечить участие самих людей с инвалидностью в этой работе", - пояснил директор Офиса по правам людей с инвалидностью Сергей Дроздовский. С октября 2018 года проводился осмотр спортивных объектов, по каждому составлен перечень рекомендаций.

Удалось провести и тренинг 150 волонтеров, которые получили базовые навыки взаимодействия с людьми с инвалидностью от них самих. Волонтеры Гребного канала все без исключения прошли такую подготовку.

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