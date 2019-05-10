II Национальный этап Всемирных детских игр победителей пройдет в Беларуси 16-19 мая

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. II Национальный этап Всемирных детских игр победителей в Беларуси 16-19 мая соберет на базе спорткомплекса "Раубичи" более полусотни ребят со всей республики, сообщили БЕЛТА организаторы.

Всемирные детские игры победителей - это спортивные состязания для детей, перенесших онкологические заболевания. Они проводятся в Москве ежегодно с 2010 года, и в этом году в Беларуси состоится уже второй отборочный этап для участия в играх.

В течение двух соревновательных дней ребята от 10 до 17 лет покажут свои способности в таких видах спорта, как бег, плавание, настольный теннис, футбол и шахматы. А 18 мая состязаться будут уже не дети, а их отцы и приглашенные известные гости. Так, на поле "Звездного футбола" выйдут телеведущие Евгений Булка, Илья Кононов, спортсмен и шоумен Павел Сыроежкин и другие. Они покажут и расскажут, что в спорте, как и в жизни, на первом месте - поддержка и взаимопомощь.

В дни игр на спортивной площадке развернется своеобразная лагерная смена: участников разделят на отряды с вожатыми, кроме соревнований их ждут игры, знакомства и концерты. В этом году включили в программу и мастер-классы. "Каждый участник уже победитель - он одолел болезнь, - пояснили организаторы. - Теперь важно дать возможность найти дело своей мечты и реализовать себя в жизни. Поэтому компания Game Stream проведет обучающий мастер-класс по IT для начинающих. Запланирован и мастер-класс от ремесленников по рукоделию и росписи пряников. Свои знания получат даже родители, которые приедут вместе со своими детьми на соревнования: для них пройдет мастер-класс по здоровью и красоте".

Организатором этапа Всемирных игр выступил благотворительный фонд "Прикосновение к жизни" при поддержке Министерства спорта и туризма и Ротари-клуба "Минск".-0-