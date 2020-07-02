2 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Июнь 2020 года в Беларуси стал одним из самых теплых с послевоенного времени, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Средняя по Беларуси температура воздуха за первый летний месяц года составила плюс 19,6, что выше климатической нормы на 3,2 градуса. "Июнь 2020 года занял 4-е место в ранжированном ряду от самого теплого к самому холодному, начиная с 1945 года. Положительная аномалия температуры распространилась по всей территории страны. Наибольших значений отклонения от климатической нормы достигли на территории Гомельской области (в среднем по области плюс 3,5 градуса), наименьших - на территории Брестской области (в среднем плюс 2,9 градуса)", - сообщили в Белгидромете.

Средняя температура воздуха всех трех декад июня превышала климатическую норму. Наиболее теплыми выдались вторая и третья декады, средняя температура воздуха которых превысила климатическую норму на 4,7 и 4 градуса соответственно. Температура воздуха в первой декаде была на 1,1 градуса выше нормы.

За июнь в среднем по республике выпало 104,2 мм осадков, что составило 129% климатической нормы. На большинстве метеостанций сумма осадков за месяц была равна или выше климатической нормы. Больше всего осадков выпало на территории Витебской области - в среднем 129,6 мм (146% климатической нормы). Наименьшее количество осадков выпало на территории Гомельской области - в среднем 78,6 мм (102% климатической нормы).

На протяжении первых двух декад июня в среднем по стране отмечался избыточный режим увлажнения: выпало 131% и 158% декадной нормы соответственно. В третьей декаде режим увлажнения был близок к обычному (выпало 99% нормы осадков).

Дожди в основном носили ливневый характер, местами сопровождались грозами и выпадением града. В отдельных районах дожди и град достигли критериев опасного явления. На метеостанции Березинский заповедник был превышен исторический рекорд месяца по сумме осадков, а на метеостанциях Езерище и Могилев - суточные рекорды.

В отдельные сутки месяца усиливался ветер с порывами до 15-23 м/с. Максимальная скорость ветра (23 м/с) зарегистрирована на метеостанции Ошмяны 11 июня. Местами отмечались туманы.-0-

Прогноз погоды в городах Беларуси можно узнать здесь

Синоптики ожидают июль теплее обычного на 1-2 градуса Минувший июнь в Беларуси, несмотря на пару периодов кратковременных похолоданий, был теплым. Среднемесячная температура воздуха на 2-4 градуса превысила норму климата.