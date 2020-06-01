Июнь в этом году ожидается нежарким - Белгидромет

1 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Июнь в 2020 году ожидается нежарким, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Среднемесячная температура воздуха в июне ожидается около климатической нормы, местами на один градус ниже (климатическая норма составляет 15-18 градусов выше нуля). То есть первый летний месяц прогнозируется нежарким. Месячное количество осадков предполагается в пределах средних многолетних значений, местами больше обычного (в норме 63-95 мм)", - сказали в Белгидромете.

В июне продолжается повышение температуры воздуха от первой декады к третьей. Обычно в первой декаде по северной части страны среднесуточная температура воздуха переходит через отметку плюс 15 градусов (начало активной вегетации). По югу этот переход происходит еще в последней декаде мая. Самая теплая - третья декада. Но довольно часто, примерно раз в 7 лет, температура третьей декады бывает самой низкой. Например, в 1998 году она была более чем на 5 градусов ниже, чем в первой декаде.

Средняя месячная температура в июне в основном на три градуса выше, чем в мае, и составляет в среднем по Беларуси плюс 16,4 градуса. Холоднее всего на северо-западе страны (15,1 градуса выше нуля), теплее всего - на юго-востоке (плюс 17,9). Самым теплым был июнь 2019 года со средней температурой по Беларуси плюс 21 градус. Холоднее всего было в июне 1962 и 1976 годов, когда средняя температура по стране составила плюс 13,8 градуса. Днем в июне в основном бывает от 20 до 23 градусов тепла, в жаркие дни столбик термометра может достигать отметки в плюс 30 градусов и выше. Температура воздуха ночью в среднем составляет от 9 до 12 градусов выше нуля, иногда может понижаться до отрицательных значений.

Заморозки в первый летний месяц - достаточно редкое явление. В воздухе (на высоте 2 м) они могут отмечаться лишь в I и II декаде примерно один раз в 20 лет и реже. В приземном слое (на высоте 2 см) заморозки наблюдаются чаще (в первой декаде в среднем один раз в 10 лет). На осушенных торфяниках они возможны каждый второй год в течение всего месяца.

В среднем в июне бывает 12-15 дней с дождем, по стране выпадает 81 мм осадков. В самом дождливом июне осадки могут в 2-3 раза превышать климатическую норму и составлять от 156 до 306 мм. В отдельные годы при преобладании антициклонального характера погоды месячная сумма осадков может уменьшаться до 1-20 мм. При очень сильных ливнях в Беларуси выпадало за сутки до 126 мм осадков (Новогрудок), что значительно превышает месячную норму.

В среднем в июне отмечается 5-9 дней с грозами, 1-3 дня с туманами. Град в этом месяце бывает один раз в 2-3 года, однако в отдельные годы количество дней с градом может увеличиваться до четырех.-0-

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