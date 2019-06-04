Июнь в этом году ожидается теплее обычного - Белгидромет

4 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Среднемесячная температура воздуха в июне ожидается на 1 градус выше климатической нормы, которая составляет плюс 15-18 градусов. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"Высокая температура прогнозируется в начале месяца, в отдельные дни воздух днем будет прогреваться до плюс 30 и выше", - проинформировали в Белгидромете. Месячное количество осадков предполагается в пределах средних многолетних значений (климатическая норма 63-95 мм).

При этом специалисты отметили, что месячные прогнозы погоды разрабатываются с использованием статистических методов, носят вероятностный характер и уточняются прогнозами погоды на неделю, на 2-3 суток и на сутки.

Средняя месячная температура воздуха в июне обычно составляет от плюс 15,1 на северо-западе до плюс 17,9 градуса на юго-востоке республики, что на 3 градуса выше, чем в мае. В отдельные годы она может значительно отличаться от климатической нормы. Наиболее холодным оказались июнь 1962 года и 1976 года, когда средняя температура воздуха по стране составила 13,8 тепла, что на 2,5 градуса холоднее обычного. Самым теплым оказался июнь 1999 года со средней температурой плюс 20,5 (на 4,2 градуса выше климатической нормы).

Температура воздуха ночью в июне находится в пределах 9-12 тепла, иногда может понижаться до отрицательных значений. Днем воздух прогревается от 20 до 23 градусов, в самые теплые дни температура может достигать 30 градусов и выше. Абсолютный температурный минимум отмечен на метеостанциях Орша (11 июня 1982 года) и Полесская (1 июня 2001 года) и составил минус 2,3 градуса. Абсолютный максимум (плюс 35,6) был зарегистрирован на метеостанции Березино 23 июня 1964 года.

Минусовая температура воздуха может быть в основном в первой и второй декадах месяца, отмечается на ограниченных площадях один раз в 20 лет и реже. На поверхности почвы заморозки бывают в среднем один раз в 10 лет.

В июне обычно наблюдается от 12 до 15 дней с дождями и выпадает в среднем 81 мм осадков (климатическая норма). В наиболее дождливые годы количество осадков в этом месяце превышало норму в 2-3 раза и достигало 156-306 мм. Иногда при сильных ливнях количество осадков за сутки могло превышать месячную норму. Так, в 1985 году в Новогрудке за сутки выпало 126 мм осадков. При антициклональном характере погоды месячное количество осадков может уменьшаться до 1-20 мм.

В среднем в июне отмечается 5-9 дней с грозами, 1-3 дня с туманами. Град бывает раз в 2-3 года, однако в отдельные годы может наблюдаться до 4 дней с градом.-0-

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