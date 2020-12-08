Имена финалистов конкурса "100 идей для Беларуси" станут известны 26 декабря

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Финалисты 10-го сезона республиканского молодежного проекта БРСМ "100 идей для Беларуси" будут определены с 10 по 26 декабря, сообщила корреспонденту БЕЛТА руководитель проекта Наталья Столпинская.

"Юбилейный сезон популярного молодежного проекта "100 идей для Беларуси" в самом разгаре. Завершается защита проектов в районах. С 10 по 26 декабря запланированы областные и Минский городской туры. Традиционно участники проекта - молодые ученые. Национальная академия наук на конкурсной основе проведет отбор авторских проектов. Учитывая непростую эпидемиологическую ситуацию, апробирована дистанционная форма защиты проектов. Однако при любой возможности экспертные советы будут встречаться с участниками проекта очно. При этом выставки-презентации мы организуем с соблюдением всех санитарных правил, в том числе масочного режима", - рассказала Наталья Столпинская.

В график проведения 4-го этапа проекта "100 идей для Беларуси" включены восемь отборочных туров.

"Уже 10 декабря определятся участники республиканского финала от Брестской области. Защита авторских разработок пройдет в онлайн-формате. 11 декабря также онлайн станут известны победители от Гродненской области. В этот же день Ледовая арена в Орше станет местом дислокации победителей зональных туров самого северного региона страны. 18 декабря лучших областных участников 10-го сезона планируют принять Могилевский государственный областной институт развития образования и Гомельский государственный технический университет им. П.О.Сухого, 22 декабря - Узденский районный Дом культуры (Минская область). 23 декабря отборочный тур состоится в здании Президиума Национальной академии наук. Завершится отбор финалистов 26 декабря в Минске", - отметила руководитель проекта.

Республиканский финал проекта "100 идей для Беларуси" запланирован на февраль 2021 года. Традиционно шорт-лист победителей определят в двух возрастных группах (учащиеся, студенты и работающая молодежь) в десяти номинациях: "Энергетика, в том числе атомная энергетика, и энергоэффективность", "Агропромышленные технологии и производство", "Промышленные и строительные технологии и производство", "Медицина, фармация, медицинская техника", "Химические технологии, нефтехимия", "Био- и наноиндустрия", "Информационно-коммуникационные и авиакосмические технологии", "Рациональное природопользование и глубокая переработка природных ресурсов", "Национальная безопасность и обороноспособность, защита от чрезвычайных ситуаций", "Общество, экономика и социальная сфера".

Проект "100 идей для Беларуси" БРСМ реализует с 2011 года для активизации инновационного мышления молодежи, привлечения ее к решению задач социально-экономического развития.

В этом году союз молодежи 29 сентября дал старт юбилейному сезону во время официальной церемонии финального этапа республиканского молодежного инновационного проекта "Стартап-тур. Интенсив для молодых предпринимателей".-0-