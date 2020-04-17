Имена победителей конкурса буктрейлеров "Книга с экрана" станут известны накануне Дня Победы

17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Имена победителей республиканского творческого конкурса буктрейлеров "Книга с экрана" в четырех возрастных категориях станут известны накануне 9 Мая, сообщила корреспонденту БЕЛТА секретарь Центрального комитета БРСМ Юлия Зинкевич.

"Завершается первый тур конкурса буктрейлеров, посвященный 75-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Организаторам поступила 91 заявка для участия в республиканском финале: 51 - от школьников, 13 - от учащихся средних специальных учреждений образования, 7 - от студентов и 20 - от представителей работающей молодежи. Это лучшие работы областных и минского городского этапов творческого проекта", - рассказала Юлия Зинкевич.

После предварительного отбора жюри на победу в конкурсе в четырех возрастных категориях претендуют 48 буктрейлеров по книгам военной тематики. Среди них буктрейлеры на книгу Бориса Васильева "А зори здесь тихие" и "В списках не значится", Александра Фадеева "Молодая гвардия", Валентина Катаева "Сын полка" и другие. "Весьма символично, что жюри конкурса, в состав которого входят представители союза молодежи, Миниформа и Союза писателей Беларуси, объявит имена победителей первого тура накануне Дня Великой Победы", - отметила секретарь ЦК БРСМ.

Организаторы приняли решение учредить дополнительную номинацию "Лучший буктрейлер онлайн". Победителя в ней определят участники официального паблика БРСМ в социальной сети "ВКонтакте". Голосование за лучший буктрейлер "Книга с экрана" пройдет с 20 по 24 апреля и будет состоять из 7 блоков среди буктрейлеров по мотивам книг, которые были выбраны несколькими участниками конкурса, и блока не повторяющихся книг.

Республиканский творческий конкурс буктрейлеров "Книга с экрана" стартовал 27 января. Цель проекта - популяризация чтения, создание рекламного продукта для книг, привлечение молодежи к сохранению и укреплению памяти о Великой Отечественной войне, воинском и трудовом подвиге белорусского народа, популяризация творчества современных авторов Беларуси и актуализация интереса к художественной литературе. Его организаторы - Белорусский республиканский союз молодежи, Министерство информации и Союз писателей Беларуси.-0-